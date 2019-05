Appello | aumentata pena a 7 anni e 10 mesi per Antinori

ilfogliettone

(Di lunedì 13 maggio 2019) La Corte d'di Milano, terza sezionele, ha aumentato a 7e 10di carcere la condanna per Severino, il medico condannato gia' in primo grado a 7e dueper il prelievo forzato di ovociti ai ddi una giovane infermiera spagnola di origini marocchine, avvenuto il 5 aprile 2016 alla clinica Matris di Milano. La corte ha dunque aumentato ladi 8dopo il ricorso attenuando pero' laindicata dal sostituto procuratore Daniela Meliota, che aveva chiesto 9inoltre e' stato condannato ad una multa di 3900 euro e al pagamento di una provvisionale di 25 mila euro alla parte civile da liquidarsi in altra sede, oltre alle spese legali di circa 8 mila euro; e' stata anche disposta per il medico l'interdizione per 5dalla professione.

