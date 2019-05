Programmi tv di domenica 12 maggio | New Amsterdam su Canale 5 | NCIS e FBI su Rai 2

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di domenica 5 maggio 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, domenica 5 maggio 2019: Su Rai 1 c’è Fabio Fazio, che come ogni domenica conduce Che tempo che fa (con Luciana Littizzetto). Rai 2 propone i telefilm NCIS e FBI, mentre Rai 3 propone Un giorno in pretura. Su Canale 5 andranno in onda tre episodi del telefilm New Amsterdam, mentre su Italia 1 ci sarà Le iene show. Rete 4 manda in onda il film d’azione americano del 2011 ...

Stasera in Tv domenica 5 maggio 2019 : i film e i Programmi da vedere : Anticipazione della puntata: Dibattiti con ospiti in studio e approfondimenti legati a temi d'immediata attualità, con un particolare attenzione alla situazione sociale e alla politica quotidiana nel ...

Programmi tv di domenica 5 maggio - riparte New Amsterdam su Canale 5 : Programmi tv di domenica 5 maggio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:35 Che Tempo che Fa (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:20 NCIS 16×06 1a Tv + FBI 1×07 1aTv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Un giorno in pretura Canale 5 ore 21:25 New Amsterdam 1×10-11 1a Tv (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Knockout – Rese dei conti Italia 1 ore 21:20 Le Iene La7 ore 20:30 Non è L’Arena Tv8 ore 21:30 ...

Programmi TV di stasera - domenica 5 maggio 2019. Su Canale 5 torna New Amsterdam : New Amsterdam Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nuovo appuntamento con il programma di Fabio Fazio. Il conduttore intervisterà Alec Baldwin ed Alessia Marcuzzi e al suo fianco ci saranno come di consueto Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Nino Frassica. Rai2, ore 21.20: NCIS - 1^Tv 16×06 – Oltre le apparenze: Durante la nottata di Halloween, vengono ritrovati due cadaveri nel bagno di un’area di servizio. Una delle vittime, ...

Programmi TV di stasera - domenica 28 aprile 2019. Su Rai3 «Un giorno in pretura» riparte dal «Caso Marco Vannini» : Roberta Petrelluzzi Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nuovo appuntamento con il programma di Fabio Fazio. Il conduttore intervisterà il Presidente del Parlamento Europeo e Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Interverranno in puntata anche la Senatrice a vita Liliana Segre, Massimiliano Allegri, Riccardo Cocciante ed Enrico Brignano. Coez presenterà inoltre in anteprima il singolo “domenica” a pochi giorni dall’uscita. Al fianco di ...

Programmi TV di stasera - domenica 28 aprile 2019. Su Rai3 «Un giorno in pretura» riparte dal «Caso Marco Vannini» : Roberta Petrelluzzi Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nuovo appuntamento con il programma di Fabio Fazio. Il conduttore intervisterà il Presidente del Parlamento Europeo e Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Interverranno in puntata anche la Senatrice a vita Liliana Segre, Massimiliano Allegri, Riccardo Cocciante ed Enrico Brignano. Coez presenterà inoltre in anteprima il singolo “domenica” a pochi giorni dall’uscita. Al fianco di ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di domenica 28 aprile 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, domenica 28 aprile 2019: Rai 1 ci propone il consueto appuntamento domenicale con Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. Su Rai 2 appuntamento coi telefilm NCIS e FBI. Su Rai 3 assisteremo a Un giorno in pretura. Canale 5 dedica la serata al film Il premio; si tratta di un road movie con un cast di rilievo, diretto ed interpretato da Alessandro Gassmann, che si sofferma su complesse dinamiche ...

Programmi tv di domenica 28 Aprile : Il Premio su Canale 5 : Programmi tv di domenica 28 Aprile – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:35 Che Tempo che Fa (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:20 NCIS 16×05 1a Tv + FBI 1×06 1aTv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Un giorno in pretura – Un Colpo d’aria il caso Ciontoli Canale 5 ore 21:25 Il Premio 1a Tv Rete 4 ore 21:30 Il vento del perdono Italia 1 ore 21:20 Le Iene La7 ore 20:30 Non è L’Arena Tv8 ore 21:30 ...

Programmi TV di stasera - domenica 28 aprile 2019. Su Rai3 «Un giorno in pretura» riparte dal «Caso Marco Vannini» : Roberta Petrelluzzi Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nuovo appuntamento con il programma di Fabio Fazio. Il conduttore intervisterà il Presidente del Parlamento Europeo e Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Interverranno in puntata anche la Senatrice a vita Liliana Segre, Massimiliano Allegri, Riccardo Cocciante ed Enrico Brignano. Coez presenterà inoltre in anteprima il singolo “domenica” a pochi giorni dall’uscita. Al fianco di ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di domenica 21 aprile 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, domenica 21 aprile 2019: Rai 1 trasmette il film in prima tv Risorto (Usa, 2016), con Tom Felton, Joseph Fiennes, Cliff Curtis, Peter Firth. Su Rai 2 appuntamento coi telefilm NCIS (episodio Il terzo incomodo) e Blue Bloods (episodi Il diavolo che conosci – Sono convinto di quello che dico). Su Rai 3 Corrado Augias presenta lo speciale Città segrete – Gerusalemme. Canale 5 dedica la serata al ...

Stasera in tv domenica 21 aprile 2019 : i film e i Programmi da vedere : Anticipazioni della puntata: Talk show con ibattiti con ospiti in studio e approfondimenti legati a temi d'immediata attualità, con un particolare attenzione alla situazione sociale e alla politica ...

Programmi TV di stasera - domenica 21 aprile 2019. Su Rai1 il film «Risorto» - su Canale5 il cartoon «Alice nel paese delle meraviglie» : Risorto Rai1, ore 21.25: Risorto film del 2016 di Kevin Reynolds, con Joseph Fiennes e Tom Feldon. Trama: Una legione di centurioni romani viene incaricata da Ponzio Pilato di investigare sulla misteriosa scomparsa del corpo di Gesù dal sepolcro. Pilato, inizialmente scettico sulla possibilità di un intervento soprannaturale, comincerà a nutrire dubbi dopo gli incontri con gli Apostoli e con i familiari di Gesù. Rai2, ore 21.05: NCIS | ore ...

Programmi tv di domenica 21 Aprile Pasqua : Moschettieri del Re su Sky Cinema : Programmi tv di domenica 21 Aprile Pasqua – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Risorto Rai 2 ore 21:20 NCIS 16×04 1a Tv + FBI 1×04-5 1aTv + Blue Bloods 8×21-22 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Città Segrete – Gerusalemme re Canale 5 ore 21:25 Alice nel paese delle meraviglie (Cartoon) Rete 4 ore 21:30 Ufficiale e gentiluomo Italia 1 ore 21:20 Il ciclone La7 ore 20:30 Non è L’Arena Tv8 ore ...

Programmi TV di stasera - domenica 14 aprile 2019. A «Che Tempo Che Fa» Raffaella Carrà - Gino Paoli e Stefano Accorsi : Fabio Fazio e Luciana Littizzetto Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nella nuova puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio interverrà Ilaria Cucchi, insieme ai genitori Giovanni e Rita Cucchi e l’avvocato di famiglia Fabio Anselmo. In studio Raffaella Carrà che ha debuttato su Rai3 con “A raccontare comincia tu”. E ancora, Paola Cortellesi e Carla Signoris prossimamente nelle sale con “Ma cosa ci dice il cervello” di Riccardo Milani. Inoltre, ...