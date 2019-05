Problemi Spotify su rete Vodafone | non siete gli unici | il punto

optimaitalia

(Di domenica 12 maggio 2019) State riscontrandosu? Noni soli, trattasi di un disturbo abbastanza comune, e che sembra prescindere dai dispositivi utilizzati o dalla zona di riferimento. Stando a quanto riportato da 'mondomobileweb.it', lo streaming tenderebbe ad interrompersi, obbligando gli utenti a disattivare ed a riattivare la connessione dati (un rimedio temporaneo e non di certo definitivo, dato che poi il disturbo torna a presentarsi dopo poco, ad intervalli regolari).Il disguido in cui sono incappati gli utentiè relativo solo a, e non ad altri fornitori di streaming musicale. Si è cercato di capire se la questione fosse in qualche modo collegata a delle particolari opzioni del gestore rosso, come nel caso di chi dispone di 'Sicura', o di particolari promozione che consentono di non consumare GB per la fruizione di musica in streaming, ma i ...

