Perugia - fermato tunisino : avrebbe già dovuto trovarsi in carcere : Federico Garau Sul pusher straniero pendeva già una condanna di un anno e 6 mesi di reclusione per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad un provvedimento di custodia cautelare detentiva richiesto dal gip per un altro reato di droga È stato finalmente fermato a Perugia uno spacciatore tunisino che avrebbe dovuto già da tempo trovarsi dietro le sbarre del carcere. Condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e ...