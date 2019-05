Matteo Salvini | mina sul governo | verso la crisi Giuseppe Conte sconvolto | il ruolo di

Matteo Salvini - la candidata albanese del Pd Geri Ballo lo insulta : "Di solito - ai bambini..." : albanese, immigrata e candidata col Pd alle Europee. Si chiama Geri Ballo, è nata a Tirana, ha 24 anni e si presenta come la perfetta rivale di Matteo Salvini. E la Ballo mette subito nel mirino il ministro dell'Interno: "Non stare tutto il giorno sui social, di solito, si dice ai bambini. Doverlo d

Matteo Renzi insulta Matteo Salvini : "Perché semina odio e terrore. Democrazia a rischio?" : Torna a farsi sentire Matteo Renzi. Lo fa in un'intervista a Repubblica in cui si parte dalle prossime elezioni Europee: "Il Pd - spiega l'ex premier - ha scelto una strategia di coinvolgimento e inclusione. Andremo peggio del 2014 ma meglio del 2018. E dunque questo sarà un segnale positivo per il

Giorgia Meloni - la risposta con cui fulmina Matteo Salvini : "La sinistra il tuo avversario?" : Volano stracci tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I due sono stati entrambi ospiti di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3, prima la leader di Fratelli d'Italia e poi quello della Lega. Tutti e due hanno avuto accesi diverbi con la conduttrice. Poi, il diverbio ha riguardato loro due: il tu

Mezz'ora in più - Matteo Salvini gela Lucia Annunziata : "Me ne frego - è fuorilegge?" : A Mezz'ora in più di Lucia Annunziata su Rai 3, dopo la lite tra la conduttrice e Giorgia Meloni, ecco Matteo Salvini. E anche il leader della Lega replica in modo secco alla conduttrice che non riesce a nascondere la sua indignazione per il fatto che abbia pubblicato il libro intervista con Altafor

Matteo Salvini a Mezz'ora in più : "Pronto a portare il decreto sicurezza bis in Cdm la prossima settimana" : Il decreto sicurezza bis sarà presentato in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Lo annuncia a Mezz’ora in più il vicepremier Matteo Salvini. “Costa poco e aiuta la sicurezza, ci lavoriamo da settimane”.“Gli sbarchi sono calati del 91% e i reati del 15% in questi primi mesi del 2019. Con tutti i miei difetti e limiti ma penso di guadagnarmi lo stipendio che mi pagano gli italiani”, ha ...

Matteo Salvini - il terrore di Conte e Di Maio sul decreto sicurezza bis : "Così cade il governo" : Le reazioni d'istinto di Luigi Di Maio e buona parte dei ministri grillini al decreto sicurezza bis annunciato da Matteo Salvini mettono già in chiaro quanto il fronte pentastellato tema l'ultima mossa del vicepremier leghista. Di quel provvedimento già si parla in termini apocalittici, come riporta

Matteo Salvini contro i giudici : “Processatemi pure ma non fatemi perdere tempo” : Durante un comizio elettorale il ministro dell'Interno Matteo Salvini attacca nuovamente i giudici del Tribunale dei ministri, lasciandosi andare a una mezza imprecazione: "Dopo il tentato processo, ora a Catania ci stanno provando di nuovo. Processatemi pure, ma bloccare un ministro perché blocca un barcone... Che caz...".Continua a leggere

Silvio Berlusconi : “Matteo Salvini umiliato da Giuseppe Conte - ora faccia cadere il governo” : Silvio Berlusconi torna ad attaccare l'alleanza fra Lega e Movimento 5 Stelle, chiedendo al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini di staccare la spina al governo subito dopo le elezioni europee. E chiede anche al Partito Popolare Europeo di abbandonare l'alleanza coi socialisti e volgere lo sguardo a destra.Continua a leggere

Matteo Salvini - la rivolta dei militari contro le multe alle Ong e i soccorsi in mare : Gli ostacoli non mancano anche dai vertici militari per il decreto Sicurezza bis, depositato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. La nuova e più dura stretta sui soccorsi delle Ong e gli sbarchi degli immigrati non piace nei corridoi del ministero della Difesa, oltre che in quelli del ministero

Berlusconi : Matteo Salvini è umiliato da Conte - se non li fa cadere sarà corresponsabile : Nelle ultime settimane Salvini ha preso un po’ di sberle dai Cinque stelle. Secondo lei, presidente Berlusconi, la Lega che cosa aspetta a far cadere il governo?...

Matteo Salvini - la tentazione di tornare subito con Berlusconi : su cosa cade il governo : A furia di lanciare palle ndi fango contri i leghisti, Luigi Di Maio e l'intero M5s rischiano di ritrovarsi fuori dal governo in men che non si dica. Il clima di rivolta all'interno della Lega sta montando come mai finora, anzi secondo un retroscena di Repubblica le spinte a rompere con l'alleato gr

Giuseppe Conte - danza macabra in Spagna : "golpe" del premier per "arrestare" Lega e Matteo Salvini : Quando il premier Giuseppe Conte cambia lingua e si traveste da José Conde, suo fratello gemello spagnolo, smette di essere un moderato arbitro della politica e si trasforma in un avventuriero, un Comandante, un eroico Cavaliere della Mancia o un cazzutissimo Caudillo. Avoca a sé il potere, fa la vo

Bruno Vespa - il piano di Matteo Salvini per combattere il M5s : "La contraerea risponderà a dovere" : La situazione politica è tesa, tesissima. Si parla degli alleati di governo, Lega e M5s, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i cui rapporti sono ridotti ai minimi termini. Attacchi e risposte ormai sono quotidiani. E su Il Giorno, nel consueto editoriale del sabato, fa il punto Bruno Vespa. Che premette

Immigrazione - Matteo Salvini zittisce Luigi Di Maio : "Porti aperti? Mi rifiuto pure di pensarlo" : Costretto a rispondere, colpo su colpo, agli attacchi e agli sfregi dei teorici alleati grillini. Si parla di Matteo Salvini, il quale oggi ha dovuto incassare altri fendenti da Luigi Di Maio, che si è spinto a criticarlo sul tema della sicurezza e dei rimpatri. Ma non solo. Al centro delle tensioni