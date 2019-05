Le Europee non saranno elezioni ma un referendum fra la vita e la morte | dice Salvini

Sondaggi Europee - il 56% degli italiani non ha fiducia nel Governo Conte : Alla domanda "quanta fiducia ha nel Governo guidato dal premier Giuseppe Conte" la sommatoria delle risposte "poco" e "per nulla" (rispettivamente 30 e 26%) porta a un 56% di giudizi negativi, di fatto una bocciatura per l'inquilino di Palazzo Chigi...

Elezioni Europee - sovranisti primi in Italia ma non al Parlamento Ue : Anche negli ultimi sondaggi le forze sovraniste vincitrici in Italia ma non a Strasburgo: dal 27 maggio dovranno decidere la linea da tenere con Bruxelles, a partire dai conti. Lega al 33,8%, M5S al 22,7 tallonato dal Pd...

Sondaggi Europee - Lega può raggiungere il 36%. Ma il 19% degli italiani non sa come voterà : A due settimane dal voto del 26 maggio solo il 59% dei cittadini ha già deciso come voterà, mentre il 22% ammette di non aver ancor le idee chiare. L'astensione resta comunque alta nelle previsioni: circa 20 milioni di italiani potrebbero restare a casa. È il quadro che emerge dall'ultimo Barometro Politico Demopolis.Continua a leggere

Europee decisive per il futuro del nostro Paese. Parla Giammanco - candidata di Forza Italia : 'Berlusconi non si discute' : Di fronte al dilagare degli scandali, la politica deve attendere le sentenze o ha il dovere di intervenire prima? "La nostra Costituzione sancisce in modo chiaro il principio della presunzione di ...

Manfredonia Nuova : Energas - alle Europee del 26 maggio sapremo chi non votare : ... totalmente fuori dalle problematiche che assillano la nostra civiltà e dall'esigenza di compatibilità ambientale, non sente gli ammonimenti che ci stanno lanciando gli scienziati di tutto il mondo ...

Incontro tra Leghe Europee e il Comitato esecutivo Uefa - il presidente della Liga Tebas : “non ci sono grosse novità” : Nelle ultime ore è andato in scena un Incontro a Nyon tra i rappresentati delle Leghe europee e il Comitato esecutivo Uefa, non sono emerse grosse novità come dichiarato dal presidente della Liga spagnola Javier Tebas. “Il progetto è simile a quello su cui lavora l’Eca, per me non ci sono state novità e non è stato preso in considerazione il lavoro svolto ieri a Madrid dove si sono riuniti 244 club”, ha spiegato Tebas ...

Autonomia : assessore Marcato - 'approvarla dopo Europee o governo non c'è più' (2) : (AdnKronos) - Così, l'assessore veneto senza mezzi termini avverte il M5S: "Se non viene rispettato il contratto di governo, non c'è più governo. E il M5S deve capire che per la Lega l'Autonomia è una battaglia di civiltà ed è vitale. Ma non lo dico io, è quanto affermano tutti, dagli imprenditori a

Autonomia : assessore Marcato - 'approvarla dopo Europee o governo non c'è più' : Venezia, 8 mag. (AdnKronos) - "L'Autonomia sta nel contratto di governo, e siccome siamo tutti uomini di parola, noi della Lega abbiamo rispettato e rispettiamo la parte di contratto proposta dal M5s, così come devono fare loro. E quindi, dato che l'Autonomia sta nel contratto di governo, senza ques

Tajani sul governo : “Parla molto ma non fa niente - le Europee possono far saltare tutto” : Tajani parla del governo e sottolinea come le elezioni europee possano far saltare tutto “Le europee possono essere una buona occasione per mandare a casa il governo, che parla molto ma non fa nulla nell’interesse dei cittadini, cerca solo di crescere nei sondaggi”. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine … Continue reading Tajani sul governo: “Parla molto ma non fa niente, le europee ...

Sondaggi Europee - 42% italiani ancora indecisi e in 18 milioni non voteranno : A 18 giorni dalle elezioni Europee, più di 4 italiani su 10 sono ancora indecisi su dove mettere la croce sulla scheda elettorale. Anzi, ce n’è una buona parte, 18 milioni di persone, che alle urne è determinato a non andare, mentre quasi 5 milioni sono incerti sulla partecipazione al voto. Sono i numeri dell’analisi dell’istituto Demopolis per il Tg3, secondo cui alla fine circa 20 milioni di italiani potrebbero non votare per ...

Europee - Pd fa campagna con Moscovici. E Gentiloni lo difende : “Non è il carnefice dell’Italia - è stato prezioso interlocutore” : L’arma segreta che il Partito democratico ha scelto per risollevarsi nei sondaggi in vista delle Europee? Pierre Moscovici. Il simbolo di “Roma non ha fatto abbastanza”, il commissario alle Finanze Ue che più volte ha richiamato il governo perché “rispetti i trattati e le regole” e il volto che mai come altri rappresenta il tecnocrate agli occhi degli italiani è stato invitato ufficialmente dai democratici per ...

Leghe Europee contro l'Eca : 'La Champions non stravolga i campionati' : Lo scontro tra l'Eca e le Leghe europee è ormai certificato dopo il 'No' deciso delle seconde alla proposta di rinnovo della Champions, avanzata dalla prima. Da Madrid si alza un vero e proprio grido ...

Leghe Europee - Agnelli non interviene e Tebas attacca : Un po' a sorpresa a Madrid, all'incontro delle Leghe Europee, il presidente dell'Eca e della Juventus, Andrea Agnelli, non ha preso la parola ma ha fatto parlare, alla platea dei club, l'ex portiere ...

Tebas sincero all’incontro delle Leghe Europee : “non si possono fare riforme senza accordi con i campionati” : Il parere di Tebas all’incontro di Madrid delle Leghe Europee sulla riforma del calcio europeo: le parole del presidente della Liga spagnola “Non si possono fare riforme senza accordi con i campionati, non è sufficiente informare o consultare, tutto deve essere fatto in accordo con le Leghe Nazionali“. Lo ha detto il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, all’incontro di Madrid delle Leghe Europee sulla ...