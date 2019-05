Indonesia | picchia e uccide figlia di 3 mesi | la odiava perché nata fuori dal matrimonio

Blastingnews

(Di domenica 12 maggio 2019) Un'altra terribile notizia sul fenomeno delle violenze fisiche nei confronti di minori, si è verificata nella città di Giacarta, in. Violenze che purtroppo sono culminate addirittura nell'uccisione di una bambina di appena treda parte del suo papà ventitreenne che ha deciso di prendere a botte e a morsi la sua piccola fino a provocarle la morte. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, il giovane padre, che pare fosse tossicodipendente, si è scagliato con tutta la sua ira e la sua forza contro la, colpendola diverse volte sul volto come se volesse punirla. Punirla di una colpa che non aveva: essere stata concepita al dideltra lui e la sua compagna. Subito dopo le violenze, fortumente l'uomo ha ammesso le sue colpe ed è stato immediatamente arrestato dalle forze dell'ordine. Orrore infino adre ...