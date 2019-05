Per i tifosi inglesi andare alle finali di Champions ed Europa League sarà un bel problema

Antonio Conte verso l’Inter : Per i tifosi della Juventus è ‘alto tradimento’ : Si giocano le ultime giornate valide per il campionato di Serie A ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro e la prossima stagione con un incredibile valzer di panchine pronto a scatenarsi. Il nome più caldo è sicuramente quello di Antonio Conte, l’ex Ct della Nazionale è stato avvicinato a diverse squadre anche italiane come Inter, Juve, Milan, Roma, più il Psg. In particolar si parlava di un accordo giù fatto con la ...

Napoli - tifosi contro De Laurentiis : Per lo scudetto serve un mercato da Juve : Un'accusa che però viene timidamente respinta da una piccola parte del tifo partenopeo, che invece si è sempre riconosciuta nella politica del presidente, riconoscendogli il merito di aver portato il ...

Lotito : «SuPerlega? La filosofia non rappresenta la passione dei tifosi» : SOLO LA COPPA ITALIA PUO' SALVARE LA LAZIO FAIR PLAY E VALORI DELLO SPORT - Un ultimo punto sui valori dello sport e per questo Lotito fa riferimento alle nuove generazioni di tifosi: "Il fair play ...

Gazzetta : Cairo sulla SuPerLega Per i tifosi non sarebbe la stessa cosa seguire il campionato il mercoledì : Continua il botta e risposta a distanza tra i due schieramenti che potremmo definire politici per la guerra alle nuove coppe europee. Ieri a Madrid il patron del Torino Cairo ha parlato ancora «La mia posizione è molto critica. Ciò che non posso accettare sarebbe un torneo a inviti. Nel quale il secondo posto in campionato, per esempio, non garantisca la Champions» Cairo pone diverse obiezioni alla SuperLega che a suo parere favorirebbe ancora ...

Gazzetta : Denunciati 8 tifosi Per aver cercato di danneggiare i nuovi sediolini del San Paolo : Ieri abbiamo riportato l’episodio dei sediolini sottratti allo stadio San Paolo da alcuni tifosi, oggi la Gazzetta parla di 8 persone denunciate. Otto persone, tra cui due minorenni, sono stati Denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di danneggiamento e furto aggravato. Secondo quanto riporta il quotidiano, le denunce riguarderebbero però un tentativo di danneggiare i nuovi sediolini appena sostituiti al San ...

Stadio - servono 2 milioni Per metterlo a norma. Incontro sindaco-tifosi : La convenzione è ormai completa e di qui a breve arriverà al vaglio della commissione Sport per le valutazioni più prettamente politiche, ovvero durata e canone. Nel caso in cui l'aggiudicatario ...

Bundesliga - 14 arresti Per gli scontri tra tifosi di Friburgo e Fortuna Dusseldorf : scontri violenti dopo la partita di calcio della Bundesliga tedesca tra i tifosi del Friburgo e del Fortuna Düsseldorf, che hanno portato a 14 arresti e diversi feriti. I due gruppi di ultras hanno apparentemente cercato lo scontro vicino ad una stazione di servizio. Quando i tifosi del Fortuna hanno lasciato il loro autobus, i loro avversari del Friburgo erano già lì ad aspettare che li affrontassero. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE ...

L’intervista (no alla SuPerLega) conferma De Laurentiis è nel futuro. Molti tifosi no : Un’intervista può contenere più notizie. Quella del Corriere della Sera (a firma Monica Scozzafava) a De Laurentiis ne contiene almeno tre. La prima è che il presidente del Napoli ha ben chiaro dove sta andando il calcio e sa bene che la partita che si giocando – la SuperLega – è una partita che può rivelarsi esiziale per il club. Come in quelle corse ciclistiche condizionate dal forte vento, il gruppo rischia di dividersi, di ...

Tragedia SuPerga - al Castellani uno striscione dei tifosi della Fiorentina : Tragedia Superga – “Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. 4-5-1949. Grande Torino”. E’ questo lo striscione con citazione di Indro Montanelli esposto nel settore ospite dello stadio “Castellani” di Empoli dai tifosi della Fiorentina in occasione della partita di campionato valida per la 35^ giornata, si tratta di una chiara la dedica ai caduti della Tragedia di ...

Mané - schiaffo a Vidal? Petizione dei tifosi del Barcellona Per chiedere la squalifica : Un paio di giorni fa i tifosi del Liverpool hanno lanciato una Petizione per far squalificare Lionel Messi in vista del ritorno. Il motivo? Un possibile pugno dell'argentino ai danni di Fabinho in ...

Cagliari-Fiorentina : 4 Daspo Per l’assalto al B&B dei tifosi viola dello scorso 15 marzo : Calcio: Cagliari-Fiorentina del 15 marzo, 4 Daspo per l’assalto al B&B dei tifosi viola Il Questore di Cagliari ha applicato 4 Daspo di 5 e 8 anni a carico di 4 tifosi del Cagliari appartenenti al gruppo ultras ‘Sconvolts’, tutti con precedenti penali, anche specifici. Nella mattinata del 15 marzo scorso, in occasione dell’incontro tra il Cagliari e la Fiorentina un gruppo di nove persone, alcuni con il volto ...

Cagliari-Fiorentina - Daspo Per 4 tifosi sardi [DETTAGLI] : Il Questore di Cagliari ha applicato 4 Daspo di 5 e 8 anni a carico di 4 tifosi del Cagliari appartenenti al gruppo ultras ‘Sconvolts’. Nella mattinata del 15 marzo scorso, in occasione dell’incontro tra il Cagliari e la Fiorentina un gruppo di nove persone, alcuni con il volto travisato e dei quali è ancora in corso l’identificazione, aveva tentato l’assaltato ad un B&B, sito in via Mameli, in città, nel ...

I tifosi dell'Inter ancora contro Icardi : "È lesivo Per il gruppo" : Un giocatore con quel tipo di superficialità caratteriale non può esser parte del futuro dell'Inter. È lesivo per il gruppo". La Curva Nord dell' Inter attacca ancora Mauro Icardi , con un nuovo ...

Grande Torino - Cairo : «Il ricordo di SuPerga è vivo nella memoria di tutti i tifosi» : Torino - "Sicuramente il ricordo è molto vivo, stamattina c'erano migliaia di tifosi granata che hanno voluto essere qui al cimitero monumentale dove ci sono le tombe di alcuni dei calciatori del ...