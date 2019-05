L' autrice del libro su Salvini | Sono stata censurata ...

Is there Still Sex in the City - in lavorazione un adattamento del libro dell’autrice di Sex and the City : Is there Still Sex in the City?, il libro di Candace Bushnell, autrice di Sex and The City, verrà adattato a serie da Paramount Tv e Anonymous Content Sex and The City o almeno il suo universo e/o le sue storie, potrebbero tornare in onda nel futuro prossimo. Paramount e Anonymous Content infatti adatteranno a serie tv il libro di Candace Bushnell dal titolo “Is there Still Sex in the City?” dove si analizzano gli amori e il mondo ...