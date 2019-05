Juve | cinque i giocatori che sarebbero incedibili secondo la società | tra questi Ronaldo

Juve - la società ha deciso i cinque giocatori che non andranno via : Secondo Sky Sport , la Juventus ha le idee chiare sul mercato. La società ha già dato comunicazioni chiare su chi dovrà andar via e chi no: gli intoccabili sono Szczesny, Bonucci, Chiellini, Cristiano Ronaldo e ...

Juventus - secondo Sportmediaset cinque big potrebbero lasciare Torino - tra questi Pjanic : Sarebbe pronta una sorta di rivoluzione in casa Juventus. A rivelare questa indiscrezione è Sport Mediaset, che parla di 'acque agitate' alla Continassa, proprio perché alcuni top player hanno evidentemente deluso soprattutto in Champions League. La dirigenza bianconera starebbe lavorando su cessioni pesanti così da poter investire in nuovi acquisti. D'altronde, l'investimento dello scorso anno su Cristiano Ronaldo ha portato la Juventus ad ...

Corriere dello Sport : 'Rivoluzione Juve con cinque big in vendita' - fra questi Mandzukic : La disfatta europea in Champions League potrebbe portare la dirigenza bianconera ad investire in maniera massiccia sul mercato, ma tutto passerà anche da cessioni pesanti. Il Fair Play Finanziario resta una certezza a livello europeo e quindi per poter acquistare sarà necessario anche vendere alcuni giocatori. Secondo il Corriere dello Sport, la necessità della Juventus sarà anche quella di realizzare delle plusvalenze al fine di mettere a posto ...

Juventus - cinque colpi possibili per blindare Allegri : tra questi Milinkovic-Savic : A meno di clamorosi stravolgimenti, la Juventus, la prossima stagione, ripartirà da Max Allegri, il quale sarebbe pronto a convincere la dirigenza bianconera ad una sorta di 'rivoluzione' di mercato. Quello che servirebbe alla Juventus sono forze fresche, nelle gambe e nella testa, ecco perché potrebbero esserci almeno 5 arrivi in ruoli chiave, alle quali inevitabilmente corrisponderanno anche delle cessioni. Uno dei settori su cui la dirigenza ...

Juve - cinque sfide in vetrina per Cuadrado : TORINO - Centosettantasette minuti in campo nelle ultime due gare della Juventus , contro Spal e Fiorentina . Juan Cuadrado sta cercando di recuperare il tempo perduto con l'infortunio e avrebbe ...

Calciomercato Juventus - cinque possibili colpi : tra questi Chiesa : Dopo l'eliminazione dai quarti di finale di Champions League, la Juventus ha intenzione di acquistare alcuni giocatori di grandissimo livello per riprovare a vincere la massima competizione continentale per club. Sono almeno cinque gli obiettivi di mercato di Fabio Paratici per questa estate. Per quanto riguarda la difesa, dato per sicuro l'addio di Andrea Barzagli, la dirigenza bianconera sta puntando ad un top player. Il sogno è De Ligt ...

Fermati cinque ultrà olandesi a Torino per il big match di Juve - Ajax - Salvini : "Fuori i violenti dagli stadi" : Sono già scattati i dispositivi di sicurezza in vista del big match di Champions League Juve-Ajax. Al casello autostradale di Settimo la Digos ha fermato un pullman e un pulmino di tifosi olandesi in ...

Ex Juventino - da cinque anni sono diventato tifoso del Napoli : Egregio direttore, mi permetto di fornire un modesto contributo alla tesi che propugna il valore sportivo della squadra del Napoli. Per far ciò, parto da lontano. sono del 1948 e fin dal 1955 mio zio paterno mi ha “costretto” a visionare e leggere ogni mercoledì il “Calcio illustrato”, con particolare ed unica predilezione agli articoli e foto che trattavano della Juventus. Ne è conseguito un “innamoramento” che nelle varie fasi della vita si è ...