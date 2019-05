GRAFICO – Probabili formazioni Spal-Napoli | 4 cambi e attacco inedito per Ancelotti

forzazzurri

(Di sabato 11 maggio 2019), le possibili scelte di Carloe Leonardo Semplici per il match:. Secondo posto già acquisito aritmeticamente ma per gli azzurri c’ è da onorare quest’ultimo scorcio di stagione. La prima delle tre gare che mancano alla fine, èil posticipo valido per la 36esima giornata di campionato. L’ edizione online della Gazzetta dello Sport pubblica ilcon leche Carloe Leonardo Semplici manderanno in campo dal primo minuto domani pomeriggio alle 18.00 allo stadio Paolo Mazza. Quattro novità dal primo minuto per Carlorispetto al match vinto contro il Cagliari. Difesa confermata in toto, a partire da Alex Meret. Poi Elsejd Hysaj, Rail Albiol, Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam. A centrocampo si rivede Allan, al suo fianco Fabian Ruiz. ...

