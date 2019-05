Continua The Rookie su Rai2 dopo il rinnovo per la seconda stagione | trame 11 e 18 maggio

#CESENASTORIES - 64puntata. The Day After : la festa bianconera Continua : La festa del Cesena non poteva finire la sera di Giulianova. E allora, il day After è stato quello dei festeggiamenti ufficiali, con il Sindaco che ha ospitato in Comune la squadra e lo staff ...

Vela – WeSailTheSilkRoad - Continua il viaggio in barca a vela di Matt e Fab : India vicina - ma occhio ai monsoni… : Matt e Fab, due amici di vecchia data, stanno girando il mondo in barca a vela: in procinto di arrivare in India devono prestare attenzione ai monsoni Un team inesorabile, una coppia piena di idee che non smette di inspirarsi a vicenda da più di 8 anni, generando mostre d’arte, documentari e viaggi per mantenersi vivi. L’ultima esaltante idea di Matt e Fab, due amici di vecchia data, rappresenta proprio un viaggio intorno al mondo da ...

I lavori su Skyrim Together Continuano - ma gli sviluppatori "non devono nulla alla community" : Skyrim Together è una mod di Skyrim che nel corso degli ultimi mesi ha suscitato molto interesse, in quanto permette di giocare in co-op al celebre GDR di Bethesda. Come segnala Eurogamer.net, i lavori sulla mod tuttavia sono rallentati sensibilmente nelle ultime settimane, al punto che i fan si sono preoccupati dello stato di salute del progetto.Preoccupazione ritenuta insistente da Max Griot, lead programmer a capo del progetto, e che ha ...

Le conseguenze del ciclone Idai in Mozambico - Save the Children : i bambini “Continuano a subire gravi traumi psicologici” : A un mese dalle devastazioni che il ciclone Idai si è lasciato dietro in Mozambico, colpendo circa 1 milione di minori, i bambini continuano a subire gravi traumi psicologici sulla propria pelle e in molti sono costretti a vivere in tende, scuole o insediamenti temporanei, con accesso limitato all’acqua pulita o ai servizi igienici. Questo l’allarme di Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da 100 lotta per salvare la vita ...

The Rookie - Nathan Fillion dopo Castle Continua a indagare ma entra in polizia : Nathan Fillion torna su Rai 2. L'attore protagonista della serie Castle diventata nel corso degli anni un classico della tv americana e italiana, riparte con una nuova serie tv, dal titolo The Rookie, letteralmente la recluta.dopo anni trascorsi accanto a Stana Katic nei panni dello scrittore Richard Castle collaboratore della polizia di New York, Nathan Fillion questa volta indosserà la divisa e si trasferirà nel caldo sole di Los ...

Anthem Continua a non trovare pace : l'ultima patch criticata dagli utenti per bug - problemi vari e un gameplay "rotto" : Sembra davvero che Anthem (qui trovate la nostra recensione) non riesca a trovare un momento di pace e BioWare continua a non riuscire a convincere efficacemente una community sempre più esigente e pronta a criticare pesantemente ogni singolo passo falso. Anche la nuova patch non migliora la situazione, anzi.Come evidenziato da Push Square, i giocatori sono ancora una volta pronti a criticare il lavoro degli sviluppatori dopo l'arrivo ...