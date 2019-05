Bologna, assalto a bancomat: un arresto

Operazione dei carabinieri della compagnia di Pontremoli, denominata 'Marmotta', coordinata dalla procura di Massa, nei confronti di 29enne bolognese, già conosciuto alle forze dell'ordine,individuato quale componente di un commando criminale specializzato in furti ache venivano fatti esplodere con ordigni artigianali. Un anno fa l'uomo, armato e travisato, aveva tentato di far esplodere uno sportello Atm in provincia di Massa Carrara. La vicenda aveva creato forte allarme nella popolazione.(Di sabato 11 maggio 2019)