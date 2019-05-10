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Traffico Roma del 10-05-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 18 | 30 VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 18:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 10-05-2019 ore 18:30 (Di venerdì 10 maggio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 18:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA MAGLIANA E AURELIA E PER Traffico INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E RomaNINA. SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI IL Traffico E’INCOLONNATO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA DELLA MOSCHEA. A SEGUIRE TRA VIA TIBURTINA E SVINCOLO PER A24 Roma L’AQUILA E SU VIALE CASTERNSE.  TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI BRAVETTA IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA. CODE SU VIA CILICIA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZA GALERIA ...
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