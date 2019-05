Sono giorni molto interessanti nei playoff di NBA : Siamo ai “quarti di finale”: almeno due saranno decisi da una partita secca, e la squadra favorita si è appena ritrovata in grossi guai

Godin saluta l’Atletico Madrid : “Sono i miei ultimi giorni qui - grazie a tutti” : Godin si unirà all’Inter nella prossima stagione, ma prima ha voluto salutare i tifosi dell’Atletico Madrid che lo hanno tanto amato “Mi sento un po’ nervoso, molto più di quando affronto una partita. Voglio ringraziare tutto l’Atletico Madrid: compagni di squadra, fisioterapisti, staff tecnico, leggende, famiglia e dirigenti. Questi sono i miei ultimi giorni coi colchoneros, le mie ultime due partite. Volevo ...

Dynamic pricing - quali Sono i giorni migliori per acquistare online? : Il Dynamic pricing è oramai parte integrante del nostro lessico quotidiano e sappiamo bene che comprando online ci troviamo di fronte a prezzi soggetti a fluttuazioni dipendenti da algoritmi che elaborano i dati dei visitatori dei vari portali web. Proprio come accade nella vendita dei biglietti aerei – primo settore dove si cominciarono a studiare gli effetti dei modelli di ottimizzazione di prezzo agli inizi degli anni ottanta – o ...

Decine di civili Sono morti negli ultimi giorni negli scontri tra gruppi etnici in Etiopia : L’agenzia AFP scrive, citando fonti governative, che Decine di civili sono stati uccisi negli ultimi giorni nel nord dell’Etiopia, nella regione degli Amara, in seguito ad alcuni scontri tra diversi gruppi etnici. Al momento non ci sono molte informazioni sugli scontri, ma

Quali Sono gli oggetti più sporchi? Li usiamo tutti i giorni e Sono insospettabili ricettacoli di dannosi microbi : Lavarsi le mani, per molti, è un gesto quasi automatico. Spesso lo facciamo senza nemmeno pensarci, oppure a volte lo trascuriamo. C’è chi è germofobico e chi invece da poca importanza alla pulizia delle mani. Quel che è certo è che lavarsi le mani non è solo un importante consiglio da dare ai bambini: dovremmo farlo tutti e spesso. Ci sono degli oggetti, in particolare, che sono un vero e proprio ‘regno dei germi‘, dopo aver ...

Siri : Sono innocente - se dopo 15 giorni non arrivano novità mi dimetto : "Dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione. La disponibilità dei magistrati

Manduria - legato in casa per giorni e picchiato a morte : otto fermi - sei Sono minorenni : La Procura di Taranto ha emesso il provvedimento nei confronti di otto ragazzini. Facevano tutti parte della baby gang che ha tormentato Sergio Cosimo Stano, portandolo fino al decesso. Contestati i reati di concorso in tortura, danneggiamento e sequestro di persona.Continua a leggere

Capossela contro la rete : 'I social Sono la peste dei nostri giorni' : Vinicio Capossela racconta a 'Vanity Fair', in un'intervista pubblicata nel numero in edicola da mercoledì 24 aprile, come è nato, durante un 'esilio' autoimposto in un paese semiabbandonato dell'...

Grande Fratello - dopo soli tre giorni c’è già il primo topless : “Non mi toccate le te**e - che me le Sono appena rifatte” : Non c’è edizione del Grande Fratello senza topless. La stagione in corso, iniziata tre giorni fa, ha già il primo: quello di Mila Suarez. La 31enne di origini marocchine, conosciuta anche come “sosia di Belen Rodriguez”, si è denudata in camera da letto mostrando il generoso décolleté a favor di camera, come se nulla fosse. Erano pure le 20 di sera, dunque in fascia più che protetta. “Non mi toccate le te**e, che me le sono appena ...