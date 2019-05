Salone di Torino | escludere un editore è l’equivalente del rogo dei libri

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) È a Nicola Lagoia in quanto direttore deldel Libro diche vorrei rivolgermi. Con piglio socratico, al di là degli schiamazzi scomposti che si succedono in questi giorni. Caro Lagoia, non è sconvolto dal fatto che si sta verificando al’equivalente di ciò che un tempo era ildei? E che in nome della lotta alle idee fasciste, si stanno di fatto approvando i peggiori metodi squadristi? Il fascismo sta tornando, ma a parti inverse: l’antifascismo è oggi l’alibi per usare metodi fascisti. Censura, insulti, ostracizzazione, persecuzione. Il comunista Bordiga (che dai fascisti fu mandato al confino) disse che il peggior prodotto del fascismo fu l’antifascismo. Che Bordiga avesse ragione si evince dalla vicenda patetica deldel Libro e dai pedagoghi squadristi dell’antifascismo in assenza di fascismo, utili amici del ...

zerocalcare : I nazisti stanno a casa e quindi ci vediamo al salone di torino! Bye bye miss american pie?? - NicolaPorro : “Dietro la patina vintage di «rosso antico» che emana dalla ridicola vicenda del #SalonedelLibro di Torino, si cela… - repubblica : ?? Salone del libro, chiesta la rescissione del contratto con AltaForte -