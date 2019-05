Riforme | martedì al via iter bipartisan per far votare i 18enni al Senato

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) Per gli oltre 4 milioni di under 25, per l’esattezza 4.127.851, arriverà il diritto di poterper eleggere il. La proposta di riforma costituzionale sull’elettorato attivo per Palazzo Madama inizierà il suoprossima alla Commissione Affari costituzionali della Camera, dove il presidente Giuseppe Brescia la ha incardinato, dando l’incarico di relatore a Valentina Corneli (M5s) e a Stefano Ceccanti (Pd), quindi con un approccio, dopo lo scontro con i Dem sulla riforma taglia-parlamentari. La proposta presentata da M5s, a prima firma di Brescia, nasce dopo una polemica con il Pd e con Ceccanti che aveva presentato un emendamento alla legge taglia-parlamentari che abbassava l’eta del voto per ila 18 anni, parificandola con quella della Camera. L’emendamento fu dichiarato inammissibile per “estraneità di materia”, tesi contestata ...

TV7Benevento : Riforme: martedì parte iter su voto 18enni al Senato, oggi 4 mln giovani esclusi (2)... - TV7Benevento : Riforme: martedì parte iter su voto 18enni al Senato, oggi 4 mln giovani esclusi... - Roby_Giordano : Riforme: martedi' inizia alla Camera l'iter della proposta bipartisan per far votare anche i 18enni per il Senato -