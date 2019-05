Raikkonen non si sente più ' importante' in Alfa Romeo

Formula 1 – La modestia di Raikkonen : “Alfa Romeo non è top team ma può migliorare - porto esperienza ma non mi sento importante” : Kimi Raikkonen esalta la forza del gruppo rispetto ai meriti del singolo: l’ex pilota Ferrari punta a migliorare l’Alfa Romeo con la sua esperienza, senza però sentirsi una prima donna I membri dell’Alfa Romeo non perdono occasione di elogiare il suo lavoro, ma Kimi Raikkonen preferisce esaltare il gruppo. Il pilota finlandese, con i suoi soliti modi da ‘Iceman, glissa sui complimenti e preferisce mettere la sua ...

Formula 1 – Raikkonen ci ricasca? Il finlandese ubriaco dopo il Gp della Cina : il bicchiere gli scivola di mano e non se ne accorge [VIDEO] : Kimi Raikkonen ubriaco dopo il Gp della Cina? Il video che circola sui social è esilarante E’ andato in scena ieri mattina il Gp della Cina, valido per il terzo round della stagione 2019 di Formula 1. Ancora una volta, la Mercedes ha messo a segno una storica doppietta, con Hamilton sul gradino più alto del podio, seguito dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas e dalla Ferrari di Vettel. E’ riuscito a chiudere ancora una ...

F1 Alfa Romeo - Raikkonen : «Smetterò quando non sarà divertente» : SHANGHAI - Ha mostrato di non aver perso lo smalto: a quasi quarant'anni Kimi Raikkonen è andato a punti sia in Australia che in Bahrain a bordo dell'Alfa Romeo C38 e ora si appresta a correre il Gp ...

Formula 1 - Rosberg torna all’attacco di Vettel : il tedesco non risparmia nemmeno… Kimi Raikkonen : L’ex pilota della Mercedes è tornato ad attaccare Vettel, lanciando una frecciata velenosa indirettamente anche a Raikkonen Nico Rosberg non risparmia Sebastian Vettel e, dopo averlo duramente attaccato al termine del Gp del Bahrain, è tornato alla carica a distanza di quasi una settimana dalla gara di Sakhir. photo4/Lapresse L’ex pilota della Mercedes ha sottolineato le difficoltà del connazionale, lanciando indirettamente ...

F1 – Raikkonen tra previsioni e… saggezza : “il team? Non voglio sapere cosa si aspettano da me - ecco perchè” : Kimi Raikkonen motivato a far bene in Bahrain: le parole del finlandese dell’Alfa Romeo alla vigilia del secondo round della stagione 2019 di F1 E’ tutto pronto in Bahrain per il secondo appuntamento della stagione 2019 di F1: i piloti sono arrivati sul circuito di Al Sakhir dove domani saliranno a bordo delle loro monoposto per le prime sessioni di prove libere in vista della gara di domenica. photo4/Lapresse Dopo una ...

F1 – Raikkonen deluso dopo le qualifiche : “l’Alfa ha potenziale ma potevo fare meglio. È cambiato il team - non il mio approccio” : Amaro in bocca per Kimi Raikkonen dopo le prime qualifiche della stagione: il nuovo pilota dell’Alfa Romeo chiude 9°, ma con la sensazione di aver potuto fare di meglio Tutto pronto per l’inizio ufficiale del primo gran premio di F1 della stagione. In attesa dell’esordio delle monoposto in quel di Melbourne, quest’oggi si sono svolte le prime qualifiche dell’anno sul circuito australiano con Lewis Hamilton a ...

F1 - Raikkonen non si pone limiti : “non vedo l’ora che arrivi la qualifica - dietro i top team tutto è possibile” : Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha parlato al termine delle due sessioni di libere, svelando di essere impaziente di scendere in pista per le qualifiche di domani Un decimo di gap da Vettel, con Leclerc e le due Renault alle proprie spalle. Kimi Raikkonen ha fatto faville nella seconda sessione di libere del Gp d’Australia, mettendo in mostra una C38 alquanto competitiva insieme ad Antonio ...

F1 - Raikkonen glaciale : “la morte di Charlie Whiting? Una notizia triste - ma non possiamo farci nulla” : Il pilota dell’Alfa Romeo ha svelato le sue sensazioni alla vigilia del Gp d’Australia, soffermandosi anche sulla morte di Whiting Le sensazioni per il primo Gran Premio della stagione e la tristezza per la morte di Charlie Whiting, scomparso questa mattina a Melbourne per un’embolia polmonare. photo4/Lapresse Questi i temi trattati da Kimi Raikkonen nel corso di un’intervista rilasciata a Motorsport.com, nel corso ...