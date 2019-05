OM incontra Nek per Il mio gioco preferito | “Mi piace la non prevedibilità delle cose”

optimaitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) Esce oggi il nuovo album di Nek, Il mio- parte prima. Diviso in due parti, la prima parte del disco si compone di 7 tracce tra le quali il brano sanremese Mi farò trovare pronto, disponibile anche nella versione in duetto con Neri Marcorè, e il nuovo singolo, La storia del mondo. Per la seconda parte di Il miobisognerà attendere l'autunno.Abbiamoto Nek alla vigilia dell'uscita del suo nuovo lavoro.Il mioè diviso in due parti, perché questa scelta?Avevo tante canzoni ma volevo sintetizzare. L'ho fatto perché non lo avevo mai fatto prima, principalmente questo. Credo anche però che due uscite siano meglio di una e che ci sia più spazio e più tempo, in un momento in cui la musica viene consumata in maniera veloce, due occasioni danno più possibilità che una. Ho sentito che poteva essere un'idea diversa, anche una cosa un ...

