Mourinho alla Juventus? La quota secondo i bookmakers

(Di venerdì 10 maggio 2019) E’ sempre più caldo il tema delle panchine per la prossima stagione, in particolar modo situazione ancora tutta da valutare in casa. Sempre più insistenti le voci di un divorzio tra i bianconeri e l’allenatore Massimiliano Allegri, nonostante gli annunci di conferma dalle parti, l’addio è ancora una soluzione considerata probabile, ci sarebbe stata la frattura a causa dei deludenti risultati in Champions League. Tra i possibili scenari ci sarebbe una soluzione affascinante per quanto riguarda il possibile sostituto e porta il nome di Josèquanto riporta Agipronews l’arrivo in panchina dello Special One vieneta dal provider Microgame a 55 volte la posta, come si legge in una nota,quindi ancora considerata alta. Più probabile la destinazione Psg, a 3,50. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio ...

