M5S contro Rai1 ' De Girolamo conduttrice Scelta ridicola | no ai trombati della politica'

M5S contro ddl Zanda per reintrodurre finanziamento ai partiti. Di Maio : “Vera natura Pd è difendere i privilegi” : Dopo il ritiro della legge per l’aumento degli stipendi dei parlamentari a prima firma del capogruppo Pd Luigi Zanda, i 5 stelle chiedono ora il ritiro di un altro provvedimento. Il testo sotto accusa riguarda l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione sui partiti politici e il ritorno al finanziamento pubblico per le formazioni politiche con l’istituzione di un fondo da 90 milioni di euro presso il ministero ...

Cannabis - nuovo fronte di scontro Lega-M5S : La nuova crociata lanciata a Pesaro da Matteo Salvini è contro i negozi di Cannabis light: "da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città" ...

Taglio dei parlamentari - la Camera approva : M5S - Lega e Fi a favore. Pd vota contro. La legge è a metà percorso : La Camera ha approvato la proposta di legge costituzionale che taglia il numero di senatori e deputati. I sì sono stati 310 (M5s, Lega, Fi e Fdi), i no 107 (Pd, Leu, +Europa, Civica Popolare), gli astenuti 5 (NcI), Visto che l’Aula di Montecitorio ha confermato il testo licenziato dal Senato, si tratta della prima delle due letture conformi previste dalla costituzione per le modifiche della Carta. La seconda può solo approvare o bocciare il ...

Salone del libro - Chiamparino e Appendino : "Rescindere il contratto ad Altaforte". Pd e M5S contro Casapound : La Città di Torino e la Regione Piemonte, soci fondatori del Salone del libro, hanno chiesto alla associazione Torino, la città del libro', al Circolo dei lettori e al Comitato di indirizzo del Salone del libro che organizzano la manifestazione di rescindere il contratto con la casa editrice Altafor

Caso Siri - per la Lega “rischio precedente pericoloso”. Oggi scontro con M5S : Non si dovrebbe andare alla conta, ma sara' comunque scontro in Consiglio dei ministri. Alla vigilia della riunione forse piu' difficile in undici mesi di 'governo del cambiamento', M5s e Lega affilano i coltelli sul Caso Siri. Appuntamento alle 10 a Palazzo Chigi per la 'resa dei conti' sulla vicenda del sottosegretario leghista, indagato per corruzione. Il Caso divide i due azionisti della maggioranza da 18 giorni: da una parte M5s che, dopo ...

Scontro M5S-Lega - inchieste e flat tax. Oggi resa dei conti su Siri : I due vicepremier non solo incrociano i rispettivi spadoni su giustizia ed economia , ma fanno il possibile per esaltare la valenza deflagrante della riunione dei ministri. Tanto che neppure è più ...

Taglio parlamentari - D’Ambrosio (M5S) : “L’antipolitica? Sono i politici che rubano”. Scontro con Zangrillo (FI) e Pd : Bagarre e tensioni in Aula alla Camera durante l’esame del disegno di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, già approvato in prima lettura al Senato. A far scattare le polemiche è stato un intervento provocatorio del pentastellato Giuseppe D’Ambrosio, che ha attaccato il Pd, ricordando i tempi della riforma costituzionale, poi bocciata con il referendum: “Dicevate che il Parlamento era capace di autoriformarsi, ...

Siri - Salvini : «Se si vota in Cdm noi votiamo contro - con M5S c'è spaccatura su molti temi» : «Se domani votano, noi votiamo contro e poi si continua, si va avanti» e «per altri quattro anni perché c'è tanto ancora da fare». Lo ha detto il vicepremier...

Su Siri continua muro contro muro tra Lega e M5S. Di Maio : “Io non arretro” : Poco più di 24 ore di tempo per trovare una soluzione al caso Siri, comporre la frattura tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini ed evitare una pericolosa conta nel Consiglio dei ministri in programma mercoledì mattina alle 10. E' la missione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alle prese con le tensioni, mai così alte, tra Lega e M5s. I 5 stelle continuano a chiedere le dimissioni di Siri, puntando ad evitare l'arrivo nella seduta del ...

Scontro Lega-M5S sul caso Siri - Salvini : «Tappatevi la bocca - ultimo avviso» : Alta tensione nel governo in vista del Consiglio dei ministri che affronterà il nodo delle dimissioni

Caso Siri - Salvini contro M5S : "Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha replicato in modo duro agli ultimi attacchi del Movimento 5 Stelle sul Caso di Armando Siri, che a due giorni dalla richiesta di dimissioni arrivata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha ancora fatto un passo indietro. La questione sarà discussa in Consiglio dei Ministri mercoledì prossimo e se non ci sarà una soluzione entro quella data, si metterà al voto come anticipato oggi dal ...