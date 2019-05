Juve | Marcelo è sempre più lontano | ' Farei di tutto per Zidane!'

Dalla Spagna - Don Balon : Ronaldo avrebbe chiesto tre colpi alla Juve - tra questi Marcelo : La Juventus sarebbe pronta a lavorare per allestire una squadra in grado di competere soprattutto in Champions League. La disfatta europea contro l'Ajax ha messo in evidenza alcuni limiti tecnici dei bianconeri, che necessiterebbero di innesti in tutti i settori. L'arrivo di Cristiano Ronaldo, oltre ad incrementare la qualità della rosa bianconera, ha portati dei benefici economici ed anche di visibilità ai bianconeri: tanti giocatori infatti ...

Inter-Juventus : a San Siro torna Marcelo Brozovic - Allegri senza Douglas Costa : Inter-Juventus si giocherà sabato 27 aprile alle ore 20:30 ed è la prima gara di campionato che i bianconeri giocheranno da otto volte consecutive campioni d'Italia. La settimana scorsa, infatti, la Juve ha vinto l'ennesimo torneo battendo in rimonta per 2-1 la Fiorentina a Torino. Nel centrocampo nerazzurro, a disposizione di Spalletti, tornerà Brozovic, una pedina di rilievo. Alla Juve mancheranno Khedira e il lungodegente Douglas Costa. La ...

Juventus - Marcelo resta il sogno per la corsia esterna : Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport , la Juventus ripartirà da Cancelo e De Sciglio sulle corsie esterne, mentre Alex Sandro è un probabile partente. Per sostituire il brasiliano il sogno resta quello di Marcelo mentre restano ...

Juventus Marcelo - il brasiliano ammette : “Real Madrid casa mia” : Juventus Marcelo, l’affare si complica – Si fa più complicata per la Juventus la strada che porta a Marcelo. Il brasiliano, che ha vissuto quest’anno al Real quella che è forse la sua peggio stagione con la maglia blanca, per larghi tratti del campionato è stato relegato al ruolo di riserva del giovane Reguillon, salvo […] L'articolo Juventus Marcelo, il brasiliano ammette: “Real Madrid casa mia” proviene da Serie A News Calcio ...

Marcelo-Juventus - parla il brasiliano : “Ecco la verità sul mio futuro” : MARCELO JUVENTUS – Marcelo ha deciso il suo futuro. Il terzino dei Real Madrid è stato accostato fortemente alla Juventus, soprattutto nei mesi successivi all’arrivo di Ronaldo a Torino. I due essendo molto amici vorrebbero giocare insieme, allora Paratici sta provando a portare il titolato terzino brasiliano sotto la Mole. Oggi però Marcelo ha parlato chiaro, […] More

Juventus - Marcelo lancia segnali poco incoraggianti : “il Real Madrid è casa mia - chi mi conosce lo sa” : L’esterno brasiliano ha ammesso di trovarsi bene al Real Madrid, lanciando segnali poco incoraggianti alla Juventus Il periodo difficile è ormai alle spalle, Marcelo si è ripreso il Real Madrid proprio in concomitanza con il ritorno di Zinedine Zidane. L’esterno brasiliano infatti era stato messo da parte da Solari, deciso a tenerlo in panchina per dare spazio al giovane Reguilon. Lapresse Una gerarchia subito ribaltata ...

Real Madrid : Isco e Marcelo sarebbero in uscita - possibili colpi per la Juve : La Champions League sta 'regalando' molte sorprese a livello di risultati e, dopo la clamorosa uscita del Real Madrid negli ottavi di finale, è toccato anche a Juventus e Manchester City lasciare la competizione europea nei quarti di finale, rispettivamente contro Ajax e Tottenham. Proprio per questo è pronta una vera e propria rivoluzione di mercato da parte di alcuni top club europei. Sia Real Madrid che Juventus potrebbero quindi cambiare ...

Real Madrid - sette calciatori in bilico : 3 possibili colpi per la Juve - fra questi Marcelo : A confermarlo è stato anche Zinedine Zidane: il Real Madrid potrebbe diventare un vero e proprio super market nel calciomercato estivo. E' pronta, infatti, una vera e propria rivoluzione, con tanti giocatori che potrebbero partire con l'obiettivo, da parte della dirigenza spagnola, di costruire una rosa, giovane ma sempre vincente. Fra i sette giocatori che dovrebbero lasciare Madrid, tre interessano, in particolar modo, alla Juventus. Secondo ...

Juventus - Ronaldo vorrebbe Marcelo - che però potrebbe restare a Madrid per la famiglia : Il mercato dei difensori potrebbe essere uno dei più interessanti il prossimo calciomercato estivo: molte società dovranno infatti lavorare molto su questo settore, in particolar modo Juventus e Real Madrid. E proprio queste due potrebbero affrontare intrecci di mercato: la Juve infatti ha bisogno di difensori centrali, con gli addii di Barzagli e Caceres e potrebbe esserci la possibilità di una partenza di Alex Sandro, che ha molto mercato in ...

Marcelo-Juventus - nuova svolta : Alex Sandro in uscita - i dettagli : Marcelo-Juventus – Nuove indiscrezioni sul futuro della Juventus dalla Spagna: secondo AS, infatti, Alex Sandro sarebbe vicino al trasferimento al PSG per la prossima stagione. Il brasiliano è un obiettivo prioritario dei parigini, e l’operazione dovrebbe realizzarsi a giugno per una cifra importante, intorno ai 50 milioni di euro. Leggi anche: Ajax-Juventus probabili formazioni, le ultimissime: Cancelo […] More

Marcelo-Juventus - come cambia la trattativa : dettagli e retroscena! : Marcelo-Juventus – Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, potrebbe non arrivare a Torino in vista della prossima stagione, Zidane lo avrebbe convinto a rimanere in Spagna. La Juventus, quindi, ha dovuto cambiare obiettivo per non farsi trovare impreparata in caso di partenza di Alex Sandro. I bianconeri sono sulle tracce di Alejandro Grimaldo, terzino sinistro spagnolo del Benfica. Leggi anche: Ajax Juventus probabili formazioni: ...

Mercato Juve - Grimaldo e Marcelo : ecco la situazione : TORINO - Non si stanno accapigliando pur di trasferirsi nella Torino bianconera, semplicemente perché la Juventus non è ancora passata alla fase del pressing insistito e loro si sono posti in paziente ...

Calciomercato Juventus : Marcelo è sempre di moda - potrebbe arrivare insieme a Varane : L'asse Juventus-Real Madrid potrebbe essere uno dei più attivi nella prossima sessione di Calciomercato: entrambi le società sono pronte ad una vera e propria rivoluzione, in particolar modo il Real dopo il tonfo di questa stagione in Liga ed in Champions League. L'arrivo di Zidane potrebbe significare anche tante cessioni e di conseguenza tanti nuovi arrivi: i nomi in discussione sono tanti, da Varane a Marcelo per la difesa, fino ad arrivare ...

As : «Marcelo giura amore al Real Madrid - niente Juventus» : TORINO - Con Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid , la frattura con Marcelo sembrava ormai insanabile. Il brasiliano, in stagione, è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti di gioco in ...