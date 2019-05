Il veto di Orban per Salvini | mai con Le Pen o Afd

huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) Mai con Marine Le Pen, né con i tedeschi dell’Afd. Pare che Viktorsia stato chiaro con Matteoquando si sono incontrati a Budapest la scorsa settimana, celebrando un asse molto forte tra i nazionalisti ungheresi di Fidesz e la Lega. Secondo fonti del Parlamento europeo, il premier ungherese avrebbe offerto al vicepremier italiano la possibilità di formare un gruppo europeo di soli sovranisti che siano al governo nei propri paesi. Quindi: Fidesz, la Lega, gli austriaci di Fpo, che governano in alleanza con il cancelliere del Ppe Sebastian Kurz, e chissà se anche i polacchi di Jaroslaw Kaszynski, che però sono nell’Ecr e finora non hanno offerto grandi sponde a. L’importante è che dal gruppo vengano esclusi la leader francese del Rassemblement national, considerata l’estremista di destra irrcuperabile, e i ...

