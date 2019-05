Il rapporto genitori figli ai tempi dei social

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Facebook non solo per divertirsi con gli amici, ma anche come strumento per coltivare e favorire le relazioni all’interno della cerchia familiare: lo pensano il 92% deie il 95% deiinterpellati da Doxa per un’indagine commissionata da Facebook1, che offre uno spaccato inedito delle nuove dinamiche trasui. Se WhatsApp viene utilizzato soprattutto come strumento per comunicare in modo rapido (anche attraverso chat di famiglia) e su Instagramsono accomunati dal desiderio di scoprire cose nuove, su Facebook i due mondi si incontrano e interagiscono attivamente. Qui le diverse generazioni dialogano condividendo interessi, relazioni e perfino amici. L’indagine ha scoperto come le attività su Facebook disiano molto simili: utilizzano ilper coltivare i propri interessi tramite gruppi e pagine, rimanere ...

romasociale : I #SOCIAL FAVORISCONO IL RAPPORTO #GENITORI-#FIGLI - Stefaniacasp : RT @AntonioDvx: È emersa una mostruosa verità nelle ultime ore in merito all'omicidio del piccolo Gabriel a Cassino. I due vermi, perché ch… - cinziageraci1 : RT @ShaktiTemple: MALEDETTI TERRESTRI, MALEDETTI INCAPACI. «Il piccolo Gabriel ucciso dai genitori perché aveva interrotto un rapporto sess… -