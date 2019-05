GE | presidente governo | voto 19 maggio appare regolare

Il Governo premia la progettualità dei Consorzi di Bonifica : il grazie del presidente ANBI : “Di fronte agli ulteriori 260 milioni di euro, destinati dal Governo ad infrastrutture idriche a servizio del territorio e della sua agricoltura, non possiamo che ringraziare i Ministeri del Dicastero Infrastrutture e Trasporti e quello delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e Turismo, sia per la parte politica che per quella strutturale, che hanno condiviso il primo stralcio del Piano nazionale del settore idrico – sezione invasi, oggi ...

Marcello Foa - presidente Rai : "Con il governo Conte nei tg più equilibrio rispetto alle scorse legislature" : I primi dieci mesi del governo Conte "hanno rappresentato una situazione senza precedenti nella storia dei governi politici repubblicani", con un premier "proveniente dalla società civile" e due vicepremier "che rappresentano Contemporaneamente i due ministeri chiave e la leadership dei due partiti costituenti la maggioranza". Lo spiega il presidente della Rai, Marcello Foa, in audizione in commissione parlamentare per l'indirizzo ...

Nasce Sport e Salute : Rocco Sabelli sarà il presidente della nuova società creata dal Governo per i finanziamenti allo sport : “Wind of change” sullo sport italiano. Prende il via l’avventura della nuova società sport e Salute nata con l’ultima legge di Stabilità del Governo italiano, che si occuperà di gestire i finanziamenti allo sport: 368 milioni nello specifico mentre i restanti 40 andranno al Coni. Il nome del presidente, nonché amministratore delegato, è quello di Rocco Sabelli, ex amministratore delegato di Piaggio e Alitalia. Il manager ...

Libia - "Italia dovrebbe fare di più" - vicepresidente governo libico - : Il vicepresidente del governo libico Ahmed Omar Maitig ritiene che l'Italia dovrebbe fare di più in questa fase della crisi in Libia. L'Italia "è un partner strategico, in questi anni ha fatto senza ...

Libia - si dimette il vicepresidente del governo di Tripoli : “Al-Sarraj è controllato dalle milizie”. Raid contro base di Haftar : Il vicepresidente del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale, Ali Al-Qatrani, si è dimesso e ha espresso sostegno all’operazione dell’Esercito nazionale libico del generale Haftar volta a conquistare Tripoli. Qatrani sostiene, secondo quanto scrive il quotidiano Asharq Al-Awsat, che il presidente Fayez al-Sarraj è “controllato” dalle milizie e che una risposta militare “condurrà la Libia solo verso ...

Governo : presidente industriali Varese - 'qui c'è estremo malcontento' : Il 'pacchetto robusto' per il rilancio di un'economia stagnante che avevano annunciato sembra non esserci'. Gli aspetti positivi del decreto, secondo Comerio, sono le modifiche al credito di imposta ...

"Bentornato presidente" : il governo gialloverde tra parodia e realtà : 'Bentornato Presidente' racconta di come a otto anni di distanza da quando è stato eletto 'per caso' Presidente della Repubblica, Peppino Garibaldi, Claudio Bisio, torni a Palazzo Chigi, stavolta come ...

Via della Seta - presidente Oliverio scrive a Conte : 'Calabria abbandonata dal governo' : ... ovvero il più grande porto hub del Paese, tra i più importanti dell'Europa e del mondo per le merci. L'incomprensibile scelta del Governo da Lei presieduto è aggravata dal mancato coinvolgimento a ...

Comizio di Forza Nuova a Prato - la presidente Anpi Nespolo 'Si sentono protetti dal governo. Il prefetto Pronti alla diffida' : Cronaca Prato, il sindaco contro Forza Nuova": "No al corteo dei 100 anni del fascismo" di LAURA MONTANARI Un'accusa grave la sua. 'Faccio degli esempi: non è stato applicato lo sfratto per CasaPound;...

Chi è Pasquale Tridico il nuovo presidente Inps e biografia. Intesa Governo : Chi è Pasquale Tridico il nuovo Presidente Inps e biografia. Intesa Governo Pasquale Tridico: biografia e cv Dovrebbe essere definitiva l’Intesa tra MoVimento 5 Stelle e Lega sul nome del prossimo Presidente Inps. Infatti in quota M5S alla fine dovrebbe averla spuntata, nel ballottaggio con Nori, l’economista Pasquale Tridico da molti indicato come il mentore della misura del reddito di cittadinanza introdotta dal Governo col ...

Brasile-Cina : presidente Bolsonaro - governo continuerà a fare affari con Pechino : In passato, prima di divenire presidente, Bolsonaro aveva definito Pechino un predatore intenzionato a dominare le aree chiave dell'economia brasiliana, e aveva promesso di impedire alla Cina di ...

Regione Abruzzo - oggi in consiglio regionale il programma di Governo del presidente Marsilio : L'Aquila - Il consiglio regionale d'Abruzzo torna a riunirsi oggi alle ore 11 nella sala consiliare "Sandro Spagnoli" di Palazzo dell'Emiciclo. All'ordine del giorno: "Presa d'atto della sospensione dei consiglieri nominati alla carica di Assessore regionale e sostituzione temporanea degli stessi con affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consiglieri ai sensi dell'articolo ...

Cipro : portavoce governo - presidente Anastasiades cercherà appoggio Usa a diritti sfruttamento Zee : Se costruito, il gasdotto sottomarino East-Med sarà il più esteso e più profondo al mondo: lungo 2.200 chilometri e profondo 3 chilometri. Il costo previsto dell'infrastruttura è di circa 6-7 ...