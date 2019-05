Fico | ' Bene l' arresto | ma il pensiero è per Noemi'

Nomadi : Fico - Raggi ha fatto bene : ANSA, - ROMA, 10 MAG - "Virginia Raggi ha fatto bene a difendere i diritti delle persone che, appartenendo ad una graduatoria, avevano diritto a una casa; ed era giusto così". Così il presidente della ...

Rendere popolare il metodo scientiFico : il Cern lo sta facendo bene #ScienceGateway : Fino a quando la comunità scientifica verrà percepita come una cerchia elitaria isolata dal resto del Mondo, anche i prodotti della ricerca tenderanno a essere visti con diffidenza, mentre ogni ...

Oroscopo 26 aprile : nei sentimenti bene il Cancro e difFicoltà a decidere per Capricorno : Siamo ormai nel pieno della primavera e si avvicina a grandi passi l'ultimo fine settimana del mese di aprile. E' giunto quindi il momento di vedere l'Oroscopo e le previsioni astrologiche di venerdì 26 aprile 2019 per tutti e dodici i segni zodiacali....Continua a leggere

Ponte Genova : Genoa e Samp match beneFico : ANSA, - Genova, 23 APR - Una partita benefica per le aziende e i commercianti colpiti dal crollo di Ponte Morandi: in campo una formazione composta da giocatori di Genoa e Sampdoria, chiamata per l'...

Partita del Cuore – Vettel - Leclerc e Cristiano Ronaldo protagonisti del match beneFico : Vettel, Leclerc e Cristiano Ronaldo protagonisti della 28ª edizione della Partita del Cuore: il match si terrà all’Allianz Stadium il prossimo 27 maggio La 28ª edizione della Partita del Cuore si terrà all’Allianz Stadium il 27 maggio prossimo. Come ogni anno i proventi del match, che vedrà la squadra dei Campioni della ricerca contro la Nazionale cantanti, saranno devoluti in beneficenza alla Fondazione Piemontese per la ...

Genoa-Sampdoria - amichevole mista il 27 maggio : evento beneFico per le vittime del Ponte Morandi : Genoa e Sampdoria disputeranno un’amichevole mista contro una selezione di ex giocatori delle due squadre. “Facciamo squadra per Genova” andrà in scena lunedì 27 maggio allo Stadio Ferraris e ha un intento benefico: i fondi raccolti saranno infatti destinati alle famiglie delle vittime del Ponte Morandi crollato lo scorso 14 agosto. Il Team Genova sarà composto da una selezione di giocatori delle due squadre mentre il Team ...

Tennis - Nadal loda Auger Aliassime - Felix al settimo cielo : “magniFico che mi conosca e parli bene di me” : Felix Auger Aliassime si appresta ad entrare nella Top 30, ma per lui le aspettative sono ben più elevate come rivelato anche da Rafa Nadal Felix Auger Aliassime è considerato da più parti uno dei prospetti più interessanti del tour ATP. Il giovane canadese sta continuando ad impressionare ed a crescere, facendo sobbalzare sulla sedia anche Rafa Nadal. Proprio lo spagnolo ha detto di lui che arriverà lontano e che è certamente uno degli ...

Fedez - libro per bambini per progetto beneFico. Il ringraziamento di Elena Santarelli : Il cantante Fedez, al secolo Federico Lucia, ha annunciato nelle ultime ore che è stato coinvolto nella realizzazione di un libro per bambini i cui proventi andranno a un progetto benefico.L'ente che godrà di questi proventi sarà progetto Heal, onlus che si occupa della ricerca sulle malattie neurologiche infantili. Capofila di questa associazione è Elena Santarelli, che da anni è al fianco di suo figlio, colpito da un tumore al ...

#ViVoliamoBene - il magniFico volo delle colombe Melegatti : #ViVoliamoBene, ecco il nome della nuova campagna Melegatti, il marchio storico dell’industria dolciaria italiana che ci accompagna da anni nei giorni di festa con le persone che amiamo. Più che uno slogan, una dichiarazione d’amore e di rinascita dopo un momento difficile per l’azienda. Questa campagna ha visto la luce con una suggestiva manifestazione presso lo stabilimento Melegatti di San Giovanni Lupatoto alle porte di Verona: quattro ...

#ViVoliamoBene - il magniFico volo delle colombe Melegatti : #ViVoliamoBene, ecco il nome della nuova campagna Melegatti, il marchio storico dell’industria dolciaria italiana che ci accompagna da anni nei giorni di festa con le persone che amiamo. Più che uno slogan, una dichiarazione d’amore e di rinascita dopo un momento difficile per l’azienda. Questa campagna ha visto la luce con una suggestiva manifestazione presso lo stabilimento Melegatti di San Giovanni Lupatoto alle porte di Verona: quattro ...

Parte da Esino Lario il progetto beneFico di Eolo per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni : “Lo spopolamento è un’emergenza nazionale silenziosa, che crea gravi danni all’economia e alla cultura del nostro Paese. Per questo, da imprenditore originario di un piccolo comune del varesotto, ho sentito la necessità di fare qualcosa di concreto per i nostri piccoli borghi. Il progetto è nato da un puro desiderio di restituzione e vicinanza ai territori dove operiamo come azienda da anni e sui quali osserviamo giorno dopo giorno l’impatto ...

'Il giorno dei 10' - il match beneFico per L'Aquila 10 anni dopo il sisma : In occasione del decennale del terremoto che colpì L'Aquila il 6 aprile 2009, il mondo dello sport scende in campo. Si chiama "Il giorno dei 10" il match a scopo benefico che si giocherà lunedì 8 aprile allo stadio Gran Sasso d'Italia . Proprio quello stadio che nel 2009 fu ...

Spal - Petagna : 'Siamo in difFicoltà ma giochiamo bene. In casa non vinciamo da settembre...' : Il centravanti della Spal Andrea Petagna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Roma: 'Siamo in un momento di difficoltà per i risultati, per quanto riguarda le prestazioni stiamo mettendo in campo un buon gioco. Dobbiamo tornare alla vittoria nel ...