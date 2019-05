Chi è Aurélien Enthoven | il figlio di Carla Bruni

dilei

(Di venerdì 10 maggio 2019) Si chiama, è una star di Youtube ed è il18enne diha solamente 18 anni, ma è già un attivista politico molto conosciuto per la sue battaglie contro l’Unione Europea. Nato dalla relazione della modella italiana con il filosofo Raphaël, sta facendo discutere tutta la Francia per la sua posizione sovranista. Il giovane è cresciuto insieme a Nicolas Sarkozy, marito die firmatario del famoso Trattato Ue di Lisbona. Proprio per questo in molti vociferano che la posizione politica dipossa mettere in imbarazzo la famiglia. Intraprendente e testardo, il 18enne è una star di Youtube dove posta video in cui spiega le sue convinzioni, riguardo la Francia e l’Europa, battendosi per la “Frexit”, ossia l’equivalente francese della Brexit voluta dagli inglesi. Occhiali da vista e un viso che ...