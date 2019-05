Che cosa è successo davvero a «Verissimo» con Pamela Prati?

Sesso - droga e autonomie : Che cosa divide ora M5s e Lega : Il premier Giuseppe Conte è impegnato in un vertice europeo in Romania, dove tra l'altro si comincia a discutere sulle future nomine per il dopo-Juncker, con l'Italia che punta ad ottenere un commissario importante. Ma sul fronte interno non si abbassa la tensione tra gli alleati di governo. "Basta minacciare sempre la crisi di governo. Vediamoci", l'invito di Luigi Di Maio a Matteo Salvini. Anche nei giorni scorsi i mediatori hanno ...

Il nuovo nemico della Lega è la marijuana. Che cosa ne dice la scienza? : Cannabis in vendita a Roma (Photo by Simona Granati – Corbis/Getty Images) “La marijuana è una droga. La destra è contro la droga. I miei elettori sono di destra. Diamo un segnale visibile in tal senso”. E cosa c’è di più visibile dei negozi con la foglia di cannabis in vetrina? Semplificando al massimo si potrebbe riassumere così il ragionamento di Matteo Salvini. Aggiungiamoci poi lo spauracchio dell’emergenza nazionale e il gioco è ...

Altro Che Brexit : Volvo non teme il fallimento del ‘no-deal’ e cosa potrebbe succedere : Polestar (Volvo) non cede alle incertezze generate dalla Brexit ma gli scenari di un eventuale ‘no-deal’ sono ancora troppo incerti Polestar, divisione sportiva ed elettrica di Volvo e di proprieta dei cinesi di Geely, ha ampliato significativamente la sua capacità di ricerca e sviluppo con la creazione di un nuovo centro nel Regno Unito. Totalmente in controtendenza, mentre tutti gli altri costruttori automobilistici (e non ...

Formula E - Vergne : "Lasciare la F1 è stata la miglior cosa Che mi sia capitata" : Jean-Eric Vergne ha disputato 58 GP di Formula 1 con la Toro Rosso, ma la sua carriera ha fatto un passo in avanti quando è approdato in Formula E nel 2014 e lo scorso anno si è laureato campione tra ...

Un elemento chiave di PS5? "Un SSD ultraveloce per rendere le sChermate di caricamento qualcosa Che appertiene al passato" : Quando Mark Cerny rivelò ufficialmente le prime specifiche e le prime caratteristiche di PlayStation 5, molti hanno guardato con estremo interesse agli 8K, alla retrocompatibilità e alla presenza di un AMD Ryzen di terza generazione con otto core e una Radeon Navi custom.Sembra però che Sony voglia puntare i riflettori su un altro elemento che forse è passato leggermente in sordina: l'SSD al posto del classico hard disk. Questo elemento non è di ...

Socrate in azienda - a Che cosa serve un filosofo al lavoro? : Raffaele Tovazzi, il filosofo esecutivoRaffaele TovazziRaffaele TovazziRaffaele TovazziRaffaele TovazziRaffaele TovazziRaffaele TovazziRaffaele TovazziRaffaele TovazziRaffaele TovazziRaffaele TovazziIl filosofo in azienda c’è già, solo che non lo si chiama filosofo. Un po’ perché il termine sembra lontano dalle competenze tecniche che sono abitualmente associate al mondo del lavoro, un po’ perché si guarda con diffidenza a tutto quello che è ...

Cosa è successo nel Consiglio dei ministri Che ha chiuso il caso Siri : Armando Siri è, nei fatti, fuori dal governo. La procedura di revoca dell'incarico al sottosegretario leghista, indagato per corruzione, è stata avviata nel corso di un Consiglio dei ministri, durato oltre due ore, durante il quale la Lega ha ribadito la sua contrarietà alla decisione 'imposta' dal Movimento 5 stelle. Al termine di un dibattito descritto dai partecipanti come "franco" ma "civile", il partito di Matteo Salvini ha ...

Matteo Salvini - schiaffo morale a Di Maio : "Cosa serve all'Italia". Perché sacrifica Siri - piano pigliatutto : "I processi si fanno in tribunale, ma all'Italia serve un governo". Matteo Salvini commenta così la revoca delle deleghe al sottosegretario leghista alle Infrastrutture Armando Siri, annunciata dal premier Giuseppe Conte prima del CdM e dribblando così un pericolosissimo voto che avrebbe spaccato de

Ferrari - cosa sappiamo della supercar ibrida e perché i puristi possono dormire tranquilli : La nuova Ferrari ibrida potrebbe vantare una potenza massima vicina agli 800 CV Louis Camilleri, amministratore delegato della Ferrari, ha confermato ufficialmente che la Casa di Maranello presenterà una supercar ibrida entro la fine del mese. Se non si prende in considerazione LaFerrari prodotta in pochissimi esemplari, l’atteso inedito modello sarà la prima vettura dotata di tecnologa ibrida della Casa di Maranello. della Ferrari ibrida ...

Che cosa unisce la musica elettronica ad una delle Vodke più conosciute… : Un ex fienile che si trasforma in spazio dove cultura, musica e arte prendono forma intorno a musica elettronica e performance video, stiamo parlando del conosciuto MONK di Roma, in via Giuseppe Mirri 35, che venerdì 10 maggio ospiterà #AbsolutNights, il tour di ABSOLUT Vodka in collaborazione con CLUB TO CLUB . Un tour italiano in location uniche con i protagonisti della musica elettronica, che nella tappa di Roma ha scelto l’energia di ...

Carlo La Duca - scomparso da Termini a gennaio/ 'Ha visto qualcosa Che non doveva?' : Carlo LaDuca è scomparso da Termini Imerese dallo scorso 31 gennaio 2019: al momento si brancola nel buio, dove è finito?

Grande Fratello – Gessica Notaro su Francesca De André : “Quello Che ha detto è grave - vanno presi provvedimenti”. Leggi cosa ha detto : Sta per abbattersi una nuova bufera sul Grande Fratello 16: le parole di Francesca De André sul fidanzato Giorgio non sono passate inosservate. Il pubblico del reality show ieri sera stessa si è fatto... L'articolo Grande Fratello – Gessica Notaro su Francesca De André: “Quello che ha detto è grave, vanno presi provvedimenti”. Leggi cosa ha detto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Filippo Facci - la verità Che non vi dicono sugli ospiti in tv : "Cosa vogliono Che vada a dire ai talk" : C' era la discussione tra Pietro Senaldi ed Enrico Mentana, su Libero di ieri, che riguardava il rapporto tra titolazione e contenuti, nonché la tendenza dell' Ordine dei Giornalisti a trattare alcuni coi guanti e altri con la bacchetta. E poi c' era l' articolo di Luigi Manconi pubblicato sul Corri

FOTO – San Paolo - assurdo sacCheggio dei sediolini da parte dei tifosi! Ecco cosa ci fanno! : sediolini DEL SAN Paolo SMONTATI E RIVENDUTI Francesco Emilio Borreli, Consigliere Regionale è intervento nel corso della trasmissione radiofonica, “La Radiazza” in onda sulle frequenze di Radio Marte. Il Consigliere ha parlato del furto dei sediolini dallo Stadio San Paolo e di quanto sta accadendo. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo inoltrato alle forze dell’ordine FOTO e video di coloro che hanno sradicato i seggiolini delle curve, ...