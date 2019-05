Borsa.Tokyo apre lieve rialzo a +0,22%

TelevideoRai101 : Borsa. Tokyo apre in positivo a +0,22% -

Ladil'ultima seduta della settimana con un tentativo di recupero, mentre non si attenuano le speranze degli investitori per il raggiungimento di un accordo sul commercio internazionale tra Cina e Usa per evitare l'entrata in vigore di nuovi dazi. Il Nikkei avanza dello 0,22% a quota 22.447,16, aggiungendo 43 punti. Sul mercato dei cambi continua la fase di rivalutazione dello yen, sul dollaro a 109,80 e sull'euro a 123,10.(Di venerdì 10 maggio 2019)