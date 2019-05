“Bianco e nero” | in radio e negli store il nuovo singolo di Annalisa Paolin

allmusicnews

(Di venerdì 10 maggio 2019), inildi, ildi, in arte Anny, uscito il 29 aprile in tutte lesu etichetta Battitorumore/Daigomusic. Sarà presente in tutti i digitals e piattaforme di streaming. Il brano anticipa il suo primo progetto discografico attualmente in lavorazione, sotto la direzione artistica dei produttori Alberto Rapetti e Nicola Albano.e Nero nasce da due visioni del mondo totalmente opposte, positività da una parte e negatività dall’altra. Quale quella giusta? Forse la verità sta nella bellezza della nostra diversità che ci rende unici e irripetibili. Nella canzone questa dualità è rappresentata dall’allegoria della fotografia dove ognuno di noi scatta, ad ogni emozione, con la visione dei propri occhi”. Anny, classe 2001, scrive testi e compone le sue ...

WebPhoneWorld : Google Foto, l'AI sta ancora imparando a colorare le foto B/N. Beta 'presto' - HDblog : Google Foto, l'AI sta ancora imparando a colorare le foto B/N. Beta 'presto' - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Annalisa - Bianco nero e grigio 2018 su Radio Italia Charleroi -