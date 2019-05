Auto diesel | in quali città e perché è vietata la circolazione

Amsterdam - dal 2030 solo Auto elettriche : lo stop a benzina e diesel è la giusta strada? : La scelta della città olandese segue quella di altre metropoli europee ma il blocco totale dei diesel e benzina solleva più di qualche dubbio Il 2030 segnerà una svolta epocale per Amsterdam, la celebre città dei Paesi Bassi infatti proprio durante quell’anno dirà addio definitivamente alle automobili e ai ciclomotori spinti da propulsori alimentati a benzina o diesel. La decisione è stata presa in maniera ufficiale dal consiglio comunale ...

Auto diesel - ormai è ufficiale : niente calo di emissioni nocive con la diminuzione delle vendite : Bisogna fermare la lotta contro le Auto diesel perché sta provocando degli effetti devastanti per l’ambiente che ci circonda Negli ultimi mesi le Auto diesel stanno tenendo banco nelle discussioni tra gli ambientalisti, Governi e amministrazioni locali e esperti del settore Automotive. I primi affermano che l’utilizzo delle Auto diesel sia tra le principali cause dell’aumento nelle nostre città delle emissioni di polveri nocive e NOX. ...

AdBlue - cos’è e a cosa serve l’additivo che ha conquistato le Auto diesel : Scopriamo caratteristiche e funzionamento dell’additivo utilizzato per ridurre le emissioni inquinanti delle auto diesel Le auto diesel ormai vengono attaccate e sono prese di mira un giorno sì e l’altro pure da Governi e amministrazioni locali che le hanno scelte – in mala fede – come principale causa dell’inquinamento delle nostre città. Al contrario, i moderni diesel sono tra i motori termici che inquinano meno in assoluto, certamente ...

Auto diesel noiose? Ci pensano le supercar a gasolio a regalare il massimo divertimento [GALLERY] : Le Auto diesel continuano a far sognare con motori sovralimentati in grado di offrire prestazioni a dir poco superlative Se il diesel per antonomasia è sinonimo di risparmio, mentre le Auto a benzina fanno pensare alle elevate prestazioni, esistono un buon numero di vetture diesel che non hanno nulla da invidiare alle performance velocistiche offerte da una supercar. Una volta esistevano addirittura diesel V8, V10 e V12, come ad esempio la ...

Aumento dei prezzi Auto : la demonizzazione del diesel sta distruggendo il mercato? : Dai dati forniti dall’ente di ricerca Istat, sarebbero emerse delle variazioni importanti sui prezzi delle auto nuove ed usate. Da un’analisi dei numeri si è potuto apprendere come la demonizzazione del diesel sia tra le cause principali Tra il 2015 e il 2018 i prezzi per l’acquisto di auto nuove in Italia hanno fatto registrare un Aumento modesto. È quanto emerge dagli indici determinati dall’Istat sui prezzi al consumo per ...

Raggi rilancia il divieto delle Auto diesel a Roma : ecco l’ennesimo attacco suicida della Sindaca : La Sindaca di Roma dovrebbe stare più attenta ai veri bisogni della città evitando proclami elettorali Lo scorso fine settimana si è svolto l’e-Prix di Roma, ovvero la tappa del Campionato di Formula E che si è svolto nella capitale. Per l’occasione, la Sindaca Virginia Raggi ha ribadito quanto dichiarato lo scorso anno, ovvero l’intenzione di vietare la circolazione delle auto diesel nel centro di Roma entro 5 anni, ovvero nel ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Toninelli : “L’Auto Diesel? Non comprerei un’elettrica con una colonnina ogni 200 km” : Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ospite di Andrea Scanzi e Luca Sommi, nello studio di “Accordi e Disaccordi”, il talk show in onda su Nove, dopo Fratelli di Crozza, si difende dalle accuse ricevute per aver acquistato una Jeep a diesel, nonostante il Movimento Cinque Stelle abbia fatto delle auto elettriche e della difesa dell’ambiente due suoi cavalli di battaglia. Così commenta a Sommi: “Ma lei ...

L'allarme dell'Anfia : senza diesel - Auto più inquinanti : La demonizzazione del carburante diesel si sta rivelando controproducente. E' di questa opinione l' Anfia , l'Associazione Nazionale Filiera Industria automobilistica che ha presentato uno scenario ...

Auto diesel e rigenerazione FAP - ecco cosa c’è da sapere sul filtro anti particolato : Cerchiamo di fare chiarezza su uno dei componenti dell’Auto diesel più importanti per la salute dell’ambiente Nell’epoca della cosiddetta “demonizzazione del diesel”, dove è necessario districarsi tra divieti e blocchi del traffico, risulta ancora più importante conoscere le caratteristiche della nostra Auto alimentata a gasolio. Le vetture con propulsore diesel omologate da euro 4 in poi vantano l’uso del cosiddetto FAP, ovvero il filtro ...

Settore Auto - un mondo marcio : dopo lo scandalo del dieselgate i tedeschi continuano a barare : Bmw, Mercedes e Volkswagen sono accusati dall’Antitrust europea di aver fatto cartello a scapito dell’ambiente e dei consumatori Il Settore automotive non sembra trovare pace e continua ad essere investito da scandali che ormai stanno minando nel profondo una credibilità costruita con anni di duri sacrifici, tutto ovviamente per colpa del profitto a tutti i costi. dopo lo scandalo del dieselgate ovvero le emissioni truccate da Volkswagen ...

Auto diesel : un errore enorme usarla come capro espiatorio della lotta all’inquinamento : Il calo delle vendite dei veicoli diesel sta alimentando ulteriormente il gap rispetto agli obiettivi di riduzione di CO2 Negli ultimi anni, le Auto diesel sono state demonizzate e accusate di essere la causa principale dell’inquinamento delle nostre città. Questo “J’accuse” verso il gasolio sta avendo conseguenze decisamente nefaste per il mercato Automotive, come sottolineato nel corso del FORUMAutoMotive, il movimento di opinione ...

Auto elettrica? Non è a zero emissioni. Diesel Euro6d - CO2 e NOx - : La scienza non mente, i Diesel di ultima generazione sono assai più "green" di quanto non si creda. Quindi? CHE CONFUSIONE Quindi, per ridurre realmente l'impatto ambientale del settore trasporti, l'...

Benzina - diesel - ibrida o elettrica? Metà degli italiani non sa quale Auto scegliere : Gli italiani non sanno più da che parte stare quando si tratta di scegliere la motorizzazione “giusta” per la nuova auto. Un’indecisione alimentata anche dagli ultimi provvedimenti normativi, dai blocchi alla circolazione dei diesel fino ad arrivare alla recente introduzione di ecotassa e ecobonus, gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche e ibride. Lo studio elaborato da Doxa e presentato in occasione dell’evento “Tradizione ...