Tottenham | Lucas rivede il suo gol e scoppia in lacrime VIDEO

Tottenham in finale di Champions - Lucas Moura eroe della serata di Amsterdam : prima di lui solo 4 triplette in semifinale : Il Tottenham ha eliminato l’Ajax nella semifinale di ritorno di Champions League, vincendo ad Amsterdam per 2-3. Straordinario protagonista della serata è stato senza ombra di dubbio Lucas Moura, autore di una tripletta. Il brasiliano, ex Psg, si è preso la scena nel secondo tempo, diventando il supereroe del Tottenham come definito dal tecnico Mauricio Pochettino a fine partita. Impresa che dopo la prima frazione sembrava ...

Tottenham - Pochettino : “Lucas Moura è il nostro supereroe. Sono felice di fare l’allenatore” : Le parole di Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, al termine della gara di Champions vinta contro l’Ajax, valsa la finale. “Lucas Moura è il nostro supereroe. Ha meritato la tripletta, è un bravo ragazzo”. “Per competere a questo livello, in questa competizione magica, questo può accadere. Sono così grato di essere un allenatore, essere nel calcio e vivere questo tipo di momento. E’ anche per la mia ...

Ajax-Tottenham 2-3 - Champions League : rimonta stellare degli Spurs - la tripletta di Lucas Moura vale la Finale! : Il Tottenham ha compiuto un’impresa incredibile e si è qualificato alla Finale della Champions League 2019 di calcio. Gli Spurs, dopo aver perso la semifinale d’andata per 1-0, si sono trovati sotto per 2-0 contro l’Ajax in trasferta e tutto sembrava finito ma gli inglesi non si sono arresi e in un secondo tempo da brividi hanno confezionato la rimonta da sogno segnando i tre gol che valgono il pass per l’atto conclusivo ...

