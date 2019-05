Salone del libro | Salvini sull' esclusione di Altaforte | Siamo alla censura

Salone del libro - Appendino : “Noi con chi rappresenta antifascismo”. Polacchi (Casapound) : “Apologia? Anacronistico” : “È una grande gioia: ci siamo opposti al male con la parola e abbiamo vinto così come allora ci opponemmo (al nazismo nda)”. Halina Birenbaum, scrittrice polacca sopravvissuta ai lager, sale sul palco del Salone del libro di Torino accolta dalla standing ovation della sala oro. “Non potevo essere nello stesso posto di persone che propagano le idee a causa delle quali ho sofferto così tanto perché avrebbe significato accettarle” racconta a ...

L'editore di Altaforte al Salone del libro : "L'attacco è a Salvini" : "La pietra dello scandalo è il libro su Salvini, c'è un attacco al ministro dell'Interno che io comunque non voglio tirare per il bavero". Cosí Francesco Polacchi, L'editore di Altaforte, la casa editrice vicina a Casapound esclusa ieri sera dal Salone del libro. "Ci è stato revocato lo stand regolarmente acquistato - ha aggiunto Polacchi - è inaccettabile e adiremo a vie legali, vogliamo andare davanti a un tribunale. Le mie dichiarazioni sono ...

Salone del Libro - Appendino : perché Altaforte è stata esclusa : La sindaca di Torino, intervistata da Myrta Merlino a L'Aria che tira, parla anche della gestione delle case popolari a Torino e della collaborazione con Chiamparino

Escludere Altaforte dal Salone del Libro era il minimo che si potesse fare : Alla fine i fascisti sono stati cacciati dal Salone del Libro di Torino. Gli organizzatori della kermesse letteraria hanno rescisso il contratto con la casa editrice Altaforte, vicina a Casapound e guidata da quel Francesco Polacchi che pochi giorni fa in radio diceva: “sono fascista, l’antifascismo è il vero male di questo Paese”. La richiesta di estrometterla era venuta dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte, che hanno anche ...

