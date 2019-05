Ragusa Prossima partecipa alla Consulta Giovanile

quotidianodiragusa

(Di giovedì 9 maggio 2019)designando il coordinatore Giovanni Giulio Iozia a rappresentarla

palermo24h : Bandiere blu 2019 a Ragusa, Ispica e Pozzallo, Confcommercio: “E’ il modo giusto per dare il via alla prossima stag… - ORagusa : SOPRALLUOGO IERI AL BUSACCA DI SCICLI PER LA PROSSIMA ATTIVAZIONE DEI 24 POSTI LETTO DI RIABILITAZIONE, L’ON. RAGUS… - TerraSiciliae : Domenica prossima 5 maggio, a Marina di Ragusa, spazio alla terza edizione di #TrinacriaHalf Triathlon, la gara di… -