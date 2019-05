Perché le startup sono importanti per l' economia

huffingtonpost

(Di giovedì 9 maggio 2019) In un’moderna la nascita delle, delle nuove aziende, è fondamentale. È infatti provato che, in media, l’1% dellepiù dinamiche sia responsabile della creazione del 40% dei nuovi posti di lavoro complessivamente generati in un anno: un fattore che dovrebbe spingere i governi a far nascere nuovepiuttosto che focalizzarsi sul salvataggio dei business tradizionali.Dalla nota ricerca della Kauffman Foundation, “The Importance of Young Firms for Economic Growth”, del settembre 2014 e aggiornata a settembre 2015 risulta evidente che nel periodo 1988 - 2012 le nuove aziende, intese come quelle con meno di 5 anni di vita, hanno creato 2 milioni di posti di lavoro, mentre le PMI e le grandi aziende nello stesso periodo hanno avviato politiche di riduzione del personale.Questo, penso abbia una sua logica: le aziende, ...

