Salone del Libro - editore Altaforte dopo esclusione : 'Non mi piego' - : Lo annuncia su Facebook Francesco Polacchi, fondatore della casa editrice vicina a Casapound e al centro delle polemiche per la presenza alla kermesse culturale torinese. Ieri la decisione di Comune e ...

'Alle 10 sarò al Salone del Libro - non mi piego' - l'editore di Altaforte - : Roma, 9 mag., askanews, - 'Alle ore 10:00 sarò al Salone del Libro di Torino per ribadire che Altaforte Edizioni non si piega alla logica del pensiero unico. Se avete a cuore la Libertà, la Libertà d'...

Salone del Libro - editore Altaforte dopo esclusione : "Non mi piego" : Salone del Libro, editore Altaforte dopo esclusione: "Non mi piego" Lo annuncia su Facebook Francesco Polacchi, fondatore della casa editrice vicina a Casapound e al centro delle polemiche per la presenza alla kermesse culturale torinese. Ieri la decisione di Comune e Regione di escludere l’editore ...

L'editore di Altaforte rilancia : "Alle 10 sarò al Salone del libro - apro lo stand e denuncio gli organizzatori" : Dopo la scelta degli organizzatori, L'editore vicino a CasaPound replica su Facebook, "Se avete a cuore la librertà d'espressione, vi aspetto"

Salone del libro di Torino : fuori l'editore Altaforte : Roma, 9 mag., askanews, - Il Salone del libro di Torino 'rende esecutiva' la richiesta della Sindaca Chiara Appendino e del presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino di 'revocare l'...

L’editore Altaforte indagato per apologia di fascismo : Virginia Raggi contestata dai residenti di Casal Bruciato. La sindaca di Roma ha incontrato la famiglia rom a cui è stato assegnato un appartamento tra le proteste di alcuni abitanti del quartiere. “Non sei la nostra sindaca”, hanno gridato i dimostranti alla Raggi, che è stata scortata dalla polizi

Salone del Libro - indagato per apologia di fascismo l’editore di Altaforte : Lo stand della casa editrice è stato spostato in uno spazio più defilato, probabilmente vicino a quello del ministero della...

Apologia di fascismo. Indagato l'editore di Altaforte - Francesco Polacchi : E' finito sul registro della Procura di Torino per le frasi rilasciate al Salone del Libro: 'L'antifascismo è il male di questo Paese. E Mussolini lo statista più grande che l'Italia abbia avuto', ...

Apologia di fascismo - indagato l'editore di Altaforte : Francesco Polacchi, editore di Altaforte, è stato iscritto dalla procura di Torino nel registro degli indagati. L'accusa che gli viene mossa è di Apologia di fascismo per alcune dichiarazioni fatte ...

L'editore di Altaforte Francesco Polacchi indagato per apologia al fascismo : La Procura di Torino ha iscritto nel registro degli indagati Francesco Polacchi, editore di Altaforte, con l’accusa di apologia al fascismo per le frasi rilasciate alla trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’ di Radio24: “Sono fascista, l’antifascismo è il vero male di questo Paese”. Altaforte, casa editrice vicina a CasaPound, è presente con uno stand al Salone del Libro di Torino.La Regione ...

L'editore Altaforte sotto assedio ora arriva l'esposto ai giudici : Eleonora Barbieri Matteo Sacchi Continuano le contestazioni degli scrittori «antifascisti» Comune e Regione chiedono di applicare la legge Mancino Non si placa, anzi diventa al calor bianco, la polemica sulla presenza al Salone del Libro di Torino di Altaforte, casa editrice vicina a CasaPound, che pubblica un nuovo libro intervista a Matteo Salvini. Ora la parola passerà addirittura alla magistratura. Il presidente ...

Salone del Libro Torino - editore Altaforte : “Sono fascista - antifascismo è male dell’Italia” : Francesco Polacchi, responsabile della casa editrice Altaforte, vicina a Casapound, rivendica di essere fascista - "lo dico senza problemi", afferma - dopo la polemica sulla sua partecipazione al Salone del Libro di Torino. E aggiunge: "L’antifascismo è il vero male di questo Paese. Mussolini è stato sicuramente il miglior statista italiano".Continua a leggere

Salone del Libro - l'editore Altaforte : «L'antifascismo è il vero male del Paese». La replica di Appendino : Francesco Polacchi: «Io sono fascista. Eravamo pronti alle polemiche ma non a questo livello allucinante di cattiverie. C'è chi scrive che verrà per tirarci molotov». La sindaca di Torino: «La città è antifascista e saremo al Lingotto, non abbandoniamo il campo»

Salone del Libro - l'editore Altaforte : «L'antifascismo è il vero male del Paese» : Francesco Polacchi: «Io sono fascista. Eravamo pronti alle polemiche ma non a questo livello allucinante di cattiverie. C'è chi scrive che verrà per tirarci molotov»