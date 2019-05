“Le donne entrano a 1 euro se indossano i tacchi” | l’iniziativa di una discoteca di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) “Promo donna attiva ogni venerdì notte! Valido solo indossando una calzatura con tacco: ingresso al Matilda di Marina di Ravenna a 1entro la mezzanotte”. Così si legge nella locandina pubblicitaria di unadell’Emilia Romagna con in bella vista le gambe di una donna in minigonna e tacchi a spillo. L’iniziativa è diventata presto virale sui social dove è scoppiata la polemica, sopratutto da parte delle, che hanno accusato i gestori del locale di sessismo. “Omaggio donna valido solo indossando una calzatura con il tacco? Ma almeno vi rendete conto di quanto sia misogina e squallida la condizione che avete imposto? Sempre ammesso che questa cosa sia legale… lequindi dovrebbero mettere i tacchi per corrispondere a qualche ideale di femminilità insulso e probabilmente risalente al Medioevo?”, si legge tra i commenti della ...

