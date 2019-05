Grazie alla sensibilità degli operai di Calabria Verde un albero secco non è abbattuto

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Una bella lezione di ambiente e di civiltà dSila.sinergia tra gli, il comune, il loro coordinatore e un noto esperto e appassionato di uccelli selvatici una famigliola di Picchio muratore è sana e salva. Di primo mattino la squadra n.34 didiretta dal capo squadra Giovambattista Curcio interviene in località Saltante nel comune di San Giovanni in Fiore (CS). La squadra è stata comandata per abbattere undi Salice completamente. L’ormai ridotto in uno scheletro, molto pericoloso per la pubblica e privata incolumità si trova al ciglio di una strada comunale, in prossimità di alcune abitazioni e dove sotto passano pure i fili della linea elettrica e telefonica. Uno, Antonio Iaquinta, nota che però nel fusto principale è presente un foro dove entrano ed escono due simpatici uccellini con il nutrimento per i pulcini ...

