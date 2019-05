Fisco | Kering chiude contenzioso 1 | 2 mld

Multa da un miliardo e mezzo - Kering tratta col Fisco italiano : Ballano ancora qualche centinaio di milioni, che gli avvocati stanno con tratta ndo con il fisco , ma la Multa che il gruppo Kering si appresta a pagare è la più salata di sempre. Si tratta di un assegno di poco inferiore al miliardo e mezzo di euro per sanare la presunta evasione da 1,4 miliardi su 14,5 miliardi di ricavi non dichiarati dal 2011 al 2...

