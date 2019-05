FAO | prezzi alimentari globali in rialzo ad aprile

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Idei prodottisono aumentati ad, raggiungendo il livello più alto da quasi un anno, spinti daidella carne e dei prodotti lattiero-caseari. Il FAO Food Price Index (Indice dei prodotti), che registra su base mensile i cambiamenti deiinternazionali delle derrateprincipali, ha registrato un valore di 170 punti ad, un aumento dell’1,5 percento rispetto a marzo, ma inferiore del 2,3 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’aumento ha coinvolto tutte le commoditiesmonitorate, con l’eccezione dei cereali, i cuisono calati per il quarto mese consecutivo a causa dell’ampia disponibilità di scorte per l’esportazione. L’Indice FAO dei cereali è sceso del 2,8 percento ad, trainato da grano e mais – per i quali le prospettive ...