Coppie gay | no della Cassazione alla trascrizione all’anagrafe per i figli con due papà

vanityfair

(Di giovedì 9 maggio 2019) È un no quello arrivato dcoppia omosessuale che richiedeva ladeiavuti all’estero attraverso maternità surrogata. Secondo quanto stabilito dSuprema Corte legay che hanno avuto uno all’estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere in Italia ladell’atto di filiazione del bambino, già riconosciuta nel paese straniero. Lanon chiude però tutte le porte, per leomosessuali rimane la via dell’«adozione particolare». Il verdetto è «a tutelagestante e dell’istituto dell’adozione» secondo quanto riporta la sentenzaa sezioni unite depositata oggi. Scendendo nel dettaglio non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero che accerta il rapporto di filiazione tra un minore nato ...

SLBadaracco : RT @IBadaracco: “#Cassazione dice 'no' al riconoscimento di figli nati all'estero con la maternità surrogata: non è ammessa in Italia” http… - AssVoltaire : RT @IBadaracco: “#Cassazione dice 'no' al riconoscimento di figli nati all'estero con la maternità surrogata: non è ammessa in Italia” http… - IBadaracco : “#Cassazione dice 'no' al riconoscimento di figli nati all'estero con la maternità surrogata: non è ammessa in Ital… -