Berlusconi:per FI benissimo se elezioni

"Deciderà il capo dello Stato. Ad ogni modo per noi andare alleva" in caso di crisi di governo. Così il leader FI,,in collegamento da Arcore con 'Porta a Porta'. Poi afferma:"Salvini mi assicura che il futuro sarà con un centrodestra compatto". E in vista delle Europee: con me in campagna elettorale FI può arrivare al "25 per cento". Gli indagati di FI in Lombardia per presunte tangenti? Anche per loro "vale la presunzione di innocenza". E sui cannabis shop:Salvini chiude? No, prima "cambiare la legge".(Di giovedì 9 maggio 2019)