Berlusconi | Ho avuto una ripresa formidabile Pronto per le Europee

Berlusconi : “Ho avuto paura”. E su Europee : voti a Fi anche per nuovo governo Italia : "Io sto bene, ho avuto una bella paura, poi tante cose che si sono succedute negli ultimi tempi mi hanno fatto pensare di essere arrivato alla fine del girone, invece ho avuto una ripresa formidabile, tutti i dati fondamentali sono a posto". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, uscendo dall'ospedale San Raffaele dopo un ricovero di sei giorni in seguito all'intervento chirurgico di martedì scorso per un'occlusione ...

Berlusconi : "Ho avuto paura - ma devo restare in campo" : “È stato molto doloroso, ora però è passato. Tutti sanno che i dolori, le disavventure fisiche non mi hanno mai fermato. L’unica malattia inguaribile che mi affligge da sempre è l’ottimismo”. Ha avuto paura? “Sì. Non si deve aver paura di confessare di aver avuto paura”. Lo dice, in una intervista al Corriere della Sera mentre si trova ancora ricoverato al San Raffaele di ...

