Ajax-Tottenham | chi è l' MVP? Gli Spurs scherzano | Lucas Moura candidato multiplo

Mourinho - stoccata all'Ajax : 'Doveva cambiare filosofia. Hanno sottovalutato il Tottenham' : Come spesso accade, José Mourinho non le manda a dire. E questa volta il "bersaglio" dell'allenatore portoghese, attualmente opinionista in attesa di una nuova panchina, è l' Ajax . I Lancieri , ...

Ajax-Tottenham - Trippier : 'A fine primo tempo Kane era una furia - ci ha caricati' : Essere un capitano e un leader significa comportarsi da tale dentro e fuori dal campo. E Harry Kane , durante Ajax-Tottenham , ha dimostrato di esserlo. Indisponibile a causa di un infortunio alla ...

Tottenham batte l'Ajax all'ultimo secondo : gioia e dolore in campo : C'è Mauricio Pochettino in ginocchio sul campo, incredulo per la vittoria del suo Tottenham. E poi i giocatori dell'Ajax stesi sull'erba della Cruijff Arena, con il cuore infranto dopo aver creduto di ...

Ajax-Tottenham - Lucas Moura rivede il suo gol davanti ai giornalisti : la reazione è sorprendente [VIDEO] : Il brasiliano è scoppiato in lacrime rivedendo davanti ai giornalisti il gol che ha permesso al Tottenham di qualificarsi per la finale di Champions League Tre gol per mandare il Tottenham in finale, ribaltando l’Ajax proprio all’ultimo secondo dei cinque minuti di recupero. Lucas Moura è il primo brasiliano a segnare tre reti in una semifinale di Champions League, una tripletta arrivata tutta di mancino per lui che ha il ...

Ajax-Tottenham - oltre 5 - 2 milioni di spettatori sulla Rai : Ajax Tottenham spettatori – Notte incredibile quella dell’Amsterdam ArenA. Dopo la rimonta operata dal Liverpool ai danni del Barcellona, con i catalani sconfitti 4-0 ad Anfield, è toccato al Tottenham compiere l’impresa contro l’Ajax e regalare ai tifosi un’altra magica serata di Champions League. Gli Spurs dovevano ribaltare lo 0-1 maturato nella gara di andata […] L'articolo Ajax-Tottenham, oltre 5,2 milioni di spettatori sulla ...

Ascolti tv - la sfida Ajax – Tottenham è stata vista da 5 - 2 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Alla fine il calcio vince sempre, almeno in Italia e non stupisce: la semifinale di Champions League in onda su Rai1 si è aggiudicata gli Ascolti di prima serata. La sfida tra Ajax e Tottenham ha fatto segnare 5.234.000 telespettatori con uno share del 21,2%. Risultati con cui la rete ammiraglia di viale Mazzini ha superato il programma di Canale5 Live – Non è la d’Urso che si è fermato a 2.369.000 ...

Ajax-Tottenham - la gioia incontenibile dei giocatori inglesi negli spogliatoi. E cantano Wonderwall degli Oasis : Il Tottenham batte l’Ajax per 3 a 2, nel ritorno della semifinale di Champions League, e vola in finale ribaltando l’1 a 0 dell’andata in Inghilterra. Il terzo gol della squadra è arrivato al 96′ minuto di gioco, poi è esplosa la festa in campo. Festeggiamenti che sono continuati negli spogliatoi, dove i giocatori hanno cantato Wonderwall degli Oasis. L'articolo Ajax-Tottenham, la gioia incontenibile dei giocatori inglesi ...

Champions League - il Tottenham batte l'Ajax : la festa nello spogliatoio : Una vittoria conquistata a pochi secondi dalla fine del recupero del secondo tempo grazie a una rete di Lucas Moura, supereroe del match, che ha messo a segno una tripletta contro il Tottenham, ...

“Le lacrime di Amsterdam” : la stampa olandese commenta Ajax-Tottenham : Ajax-Tottenham è stata una gara incredibile, vinta dalla squadra di Pochettino all’ultimo minuto grazie a Moura I giornali olandesi questa mattina hanno condiviso un sentimento di delusione schiacciante, ma sono anche orgogliosi nonostante la drammatica semifinale di Champions League in casa dell’Ajax che ha visto prevalere 3-2 nei minuti finali il Tottenham Hotspur che quindi andrà a giocarsi la finale di Madrid contro il ...

Champions - anche al Tottenham riesce l'impresa contro l'Ajax. Finale tutta inglese : La favola dell'Ajax si spegne nel modo più crudele, all'ultimo respiro verso quella Finale che al novantesimo sembrava in cassaforte. Restano le lacrime di disperazione dopo una super-Champions che si ...

Ajax-Tottenham - Ten Hag svela : “sul 2-0 non mi fidavo - ho guardato gli inglesi e mi sono accorto di una cosa” : L’allenatore dell’Ajax ha analizzato la sconfitta interna subita con il Tottenham, svelando un piccolo retroscena La delusione dipinta sul volto dei giocatori dell’Ajax, estromessi dalla Champions League a pochissimi secondi dalla finale. Una mazzata terribile, un durissimo colpo da incassare al termine di una partita pazza, ancor di più rispetto a quella tra Liverpool e Barcellona. AFP/LaPresse Dominio olandese nel primo ...

Video/ Ajax-Tottenham - 2-3 - : highlights - Spurs in finale - Champions League - : Video Ajax-Tottenham, 2-3,: highlights e gol della semifinale di Champions League. Clamorosa vittoria degli Spurs che conquistano la finale.

Ajax-Tottenham - che frecciata di Mourinho agli olandesi : “hanno giocato come se affrontassero il Vitesse” : L’allenatore portoghese ha lanciato una frecciatina all’Ajax, eliminato dal Tottenham nel recupero della semifinale di ritorno José Mourinho benedice la finale tra Liverpool e Tottenham, un derby tutto inglese che nessuno si sarebbe mai aspettato dopo le due semifinali di andata. Sia Klopp che Pochettino sono riusciti a ribaltare però la situazione, staccando il pass per l’ultimo atto della Champions League ...

Altro che Brexit. Il Tottenham fa il miracolo contro l'Ajax - finale di Champions tutta inglese : Potrebbe chiamarsi la Champions delle imprese: dopo quella del Liverpool di ieri che ha mandato a casa il Barcellona, stasera è stata la volta del Tottenham che dopo aver perso la semifinale di andata 1-0 a Londra, ad Amsterdam, contro l’Ajax, sotto di due gol alla fine del primo tempo, ribalta il risultato grazie alla tripletta di Lucas Moura e raggiunge i Reds in finale infilando un clamoroso 3-2 agli olandesi: al Wanda ...