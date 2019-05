Ultime Notizie Roma del 08-05-2019 ore 09 | 10

romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2019)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio faccio l’ultima appena la lega faccia di mettere Siri non arrivi alla conta nel consiglio dei ministri di mercoledì così Luigi Di Maio durante una conferenza stampa alla camera insieme al ministro della giustizia Alfonso Bonafede è tornato delle Sottosegretario della Lega indagato per corruzione nel consiglio dei ministri di oggi sta Infatti all’ordine del giorno la revoca alle deleghe a Siri come annunciato dal premier Conte a Di Maio ribattere Matteo la vicenda Siri non mi appassiona 6 5 Stelle voteranno le dimissioni di un Sottosegretario senza prove Si assumeranno le responsabilità ribadisce il vicepremier Aggiungendo che in un paese qualcuno e colpevole si è dimostrato tale che voterà contro le dimissioni Cambiamo argomento anticipiamo la pagina sportiva impresa ...

