' Trans e ' Valentina Vignali fa infuriare l' ex | la querelo

Svolta nell’omicidio di Umberto Prinzi - presi i killer dell’assassino della Trans Valentina : I carabinieri di Torino hanno arrestato due persone, di 47 e 51 anni, per l'omicidio di Umberto Prinzi, trovato senza vita e con un colpo alla nuca lo scorso dicembre in un boschetto a Moncalieri. Secondo gli inquirenti, il movente non sarebbe la vendetta per il delitto della trans Valentina, che Prinzi a sua volta aveva ucciso nel 1995 durante una lite.Continua a leggere