TIM offre ai suoi clienti l’acquisto di Huawei P30 Lite | Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate

WinDay è partito e offre una setTIMana di premi agli iscritti : ecco quello di oggi : Il programma WinDay è partito oggi, come previsto, e offrirà una settimana di premi agli iscritti: andiamo a scoprire il premio di oggi, lunedì 8 aprile 2019. L'articolo WinDay è partito e offre una settimana di premi agli iscritti: ecco quello di oggi proviene da TuttoAndroid.

Perché Samsung soffre del peggior calo degli utili degli ulTIMi 4 anni? : (Foto: Getty Images) Nel bilancio del primo trimestre del 2019 il colosso della tecnologia Samsung registra il peggiore calo dei profitti da quattro anni a questa parte. Il documento pubblicato sul sito della compagnia sudcoreana evidenzia un calo di oltre il 60% dell’utile operativo su base annua, attestandosi a circa 5,5 miliardi di dollari. E anche le vendite complessive non brillano, fermandosi a 45,7 miliardi di dollari (il 14% in ...

Brexit ulTIMe notizie - Theresa May offre dimissioni in cambio di ok a suo accordo - Sky TG24 - : Nel corso di una riunione dei Tories, la premier si è detta "pronta a lasciare l'incarico in anticipo pur di assicurare una Brexit ordinata". Per abbandonare il posto però, chiede il via libera della ...

Buio in Venezuela - sale a 19 il numero delle vitTIMe del blackout. La Cina offre aiuto : L'economia tende a regolarsi autonomamente e il peso colombiano ha sostituito di fatto il bolivar". Bloomberg via Getty Images A participant carries buckets during a protest against Venezuelan ...