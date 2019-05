Pronta a partire la nona edizione di MareLibera a Marina di Ravenna

ravennanotizie

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ladi, in programma da domani 9 maggio a domenica 12 maggio 2019 adi, è. La kermesse, dedicata allo sport, con regate, spettacoli, convegni e divertimento, presenta un programma molto articolato che presenteremo di seguito.-PageDetail728x90 320x50-1 Nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 maggio sarà presente ...

robymarracino : RT @ValoreD: In bocca al lupo @FraDevescovi! La nostra Responsabile #FormazioneValoreD è pronta a partire per un nuovo viaggio con @DigitAl… - MCOriglia : RT @ValoreD: In bocca al lupo @FraDevescovi! La nostra Responsabile #FormazioneValoreD è pronta a partire per un nuovo viaggio con @DigitAl… - tuttonapoli : Il Roma, Scotto: 'Allan può partire ma deve 'portare' un'offerta importante: le cifre. Già pro... -