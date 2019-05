Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il caso legato alla presunta omosessualità dicontinua a far discutere e a dividere l'opinione pubblica. Nei giorni scorsi il gieffino sarebbe stato preso di mira da alcuni coinquilini anche per un problema fisico alle braccia, una sinostosi radio-ulnare. Durante la quinta puntata del Grande Fratello 16 Barbara D'Urso si è soffermata sull'argomento, invitandoad entrare nella casa per riprendere i concorrenti e dare sostegno al. Questa mattina il padre del personal trainer lombardo è stato ospite del programma "5" condotto da Federica Panicucci dove, parlando nuovamente di, si è visibilmente commosso. L'ex pugile ha ribadito di essere contrariato per gli atteggiamenti di alcuni concorrenti del GF e per alcune frasi pronunciate nei confronti del. Al contempo ha aggiunto di essere intervenuto al reality show per dare conforto ...

ElisaDiGiacomo : Mattino 5: Franco Terlizzi, in lacrime per il figlio Michael, sbotta contro Imparato - carmenFashionCr : Franco Terlizzi, commosso a Mattino 5: dure parole su Cristian Imparato - franco_dimuro : @cosi_lei Gli occhi sono il tuo mattino d'estate! -