Marco Caltagirone esiste | Pamela Prati pubblica un video con lui

Pamela Prati pubblica un video con Marco Caltagirone - ma qualcosa non convince : Ieri la notizia dell'annullamento delle nozze previste per l'otto maggio. Da settimane si rincorrono in rumors sulla...

Pamela Prati - il matrimonio con Marco Caltagirone è rimandato : ecco il motivo : “Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare” e quindi alla fine niente nozze: Pamela Prati ha rimandato il matrimonio con Marco Caltagirone, il suo misterioso fidanzato (che è anche intervenuto telefonicamente da Barbara D’Urso, la scorsa settimana). La nuova data è ancora in corso di definizione ma, intanto, l’agente della ex prima donna del Bagaglino, Pamela Perricciolo, ha dichiarato al ...

Pamela Prati e Marco Caltagirone le nozze sono state annullate : Alla fine le nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone non si celebreranno, il matrimonio sarebbe stato annullato “a causa della pressione mediatica che giorno dopo giorno si faceva sempre più insistente fra accuse e retroscena”. La showgirl attraverso, il proprio account “Instagram”, ha voluto, ancora una volta, smentire quello riferito dal portale: “Io non uso molto i social ma vi pregherei di non dar retta a ogni notizia che esce ...

PAMELA PERRICCIOLO - AGENTE PAMELA PRATI/ Si è finta l'avvocato di Marco Caltagirone? : PAMELA PERRICCIOLO, l'AGENTE di PAMELA PRATI, ancora sotto accusa: avrebbe mentito presentandosi telefonicamente come l'avvocato di Marco Caltagirone

Marco Caltagirone : 'Non posso apparire per un'esclusiva' - ma Verissimo smentisce : Nella puntata di "Live-Non è la D'Urso" trasmessa il primo maggio su Canale 5, è intervenuto in collegamento telefonico per la prima volta Marco Caltagirone, ovvero il presunto fidanzato di Pamela Prati. Nel corso della breve chiacchierata con la conduttrice, l'imprenditore ha confermato che convolerà a nozze con la showgirl l'8 maggio, mantenendo però l'assoluto riserbo sulla location. Durante la telefonata, l'uomo ha ammesso di essere rimasto ...

'Verissimo' contro Marco Caltagirone : "Non vediamo l'ora di conoscerti" : La produzione smentisce su Instagram quanto lasciato intendere dal misterioso promesso sposo di Pamela Prati: "Puoi...

